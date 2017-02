Turkse correspondent Die Welt in voorlopige hechtenis

De correspondent in Turkije van de Duitse krant Die Welt, Deniz Yücel, is maandag in voorlopige hechtenis geplaatst door een rechtbank in Istanbul voor terroristische propaganda en het aanzetten tot haat. Dat heeft de krant gemeld op zijn website. Bondskanselier Angela Merkel noemt de beslissing ‘bitter en teleurstellend’ en ‘onredelijk hard’.

De Duits-Turkse journalist stapte op 14 februari in Istanbul naar de politie, door wie hij werd gezocht wegens zijn artikels over de hacking van het e-mailaccount van Berat Albayrak, de Turkse minister van Energie en de schoonzoon van president Recep Tayyip Erdogan. De e-mails, die door een collectief gehackt werden, onthulden de politieke druk die de Turkse regering op verscheidene media zette en de strategieën die ze hanteert om de opinie op sociale media te manipuleren.

Volgens het Turkse persagentschap Dogan, dat wijst op het feit dat de journalist ook artikels schreef over de Koerdische rebellen, waren in de rechtbank onder meer de consul-generaal van Duitsland in Istanbul aanwezig, net als enkele parlementsleden van de belangrijkste Turkse oppositiepartij, de sociaaldemocratische CHP.

Bondskanselier Merkel roept de Turkse justitie in een persbericht op om ‘rekening te houden met het grote belang van de persvrijheid voor democratische gemeenschappen’.

Tot vijf jaar

‘Het lijkt erop dat opnieuw een journalist vanwege een kritisch artikel wordt beschuldigd in het kader van de terrorismewetgeving’, aldus mensenrechtenorganisatie Amnesty International. ‘Deze buitensporige en onredelijke’ toepassing van de wetgeving tegen journalisten is ondertussen een ‘chronisch probleem’ geworden in Turkije. Journalisten kunnen zo maandenlang in hechtenis worden gehouden zonder aanklacht. Die Welt wijst er op zijn website op dat Yücel tot vijf jaar kan worden vastgehouden. Zijn advocaten willen binnen de zeven dagen in beroep gaan tegen de uitspraak.

Reporters Zonder Grenzen noemt de beslissing van de rechter ‘absurd’ en eist de onmiddellijke vrijlating van Yücel en alle andere journalisten die in Turkije in hechtenis zitten. Turkije staat volgens de ngo op de 151ste plaats in de ranglijst van persvrijheid, voor de Democratische Republiek Congo en na Tadzjikistan.

Sinds de mislukte staatsgreep van 15 juli, die volgens Ankara werd georganiseerd door de islamistische prediker Fethullah Gülen, zijn al meer dan 43.000 mensen opgepakt en meer dan 100.000 mensen ontslagen of geschorst, onder wie professoren, politieagenten, leerkrachten en magistraten.