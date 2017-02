'Dit is eindelijk hét bewijs dat de Europese Commissie op schandelijke wijze medeplichtig is.' GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch grijpt een nieuw rapport over mishandeling tijdens veetransporten aan om keihard uit te halen naar Europa, dat 'blijft talmen om het probleem aan te pakken'. Hij krijgt de steun van de bevoegde ministers in ons land.

Ze zijn niet voor gevoelige kijkers, de beelden waarmee GAIA vandaag naar buiten komt. Ze tonen runderen en schapen die uitgeput, uitgehongerd, uitgedroogd, zwaargewond of zelfs levenloos op hun bestemming aankomen, na een reis die tot tien dagen duurt.



Alle beelden werden in 2016 gemaakt, door onderzoekers van verschillende dierenrechtenorganisaties die tal van transporten volgden van Europa tot in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ze tonen mishandeling onderweg, maar ook slachtpartijen ter plekke. Drachtige koeien die in de vrachtwagens bevallen, zieke dieren die verwaarloosd worden, jonge kalfjes die worden verpletterd, amateuristische werkwijzen waardoor dieren een pijnlijke dood sterven: het blijkt schering en inslag.



Ook vanuit België vertrekken zulke transporten. Tien maanden geleden trok GAIA nog aan de alarmbel omdat 70 Belgische runderen ruim twee weken zonder enige verzorging vastzaten aan de Bulgaars-Turkse grens.



'De Europese Commissie is maar al te goed op de hoogte', zegt voorzitter Michel Vandenbosch. 'Herhaaldelijk is ze ingelicht over de wantoestanden. Het mag duidelijk zijn dat het hier om zware inbreuken op tal van Europese wetten gaat. Toch blijft ze een aanpassing van de wetgeving uitstellen. Europa staat erbij en kijkt ernaar. In andere woorden heet dat schuldig verzuim.'



GAIA vraagt dat Europa werk maakt van een verbod op de export van alle levende dieren naar het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Turkije. Dieren die bestemd zijn voor consumptie zouden eerst in hun land van herkomst moeten worden geslacht, en pas daarna in koelwagens naar hun bestemming gebracht. Ben Weyts (N-VA), Bianca Debaets (CD&V) en Carlo Di Antonio (CDH), de bevoegde ministers in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, steunen GAIA’s vraag. Ze hebben samen een brief daarover aan de Europese Commissie gericht.