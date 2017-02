Wilders stuurt kat naar openbare omroep: ‘Doen alleen dingen die we leuk vinden’

Geert Wilders, leider van de Nederlandse rechtspopulistische Partij voor de Vrijheid (PVV), doet niet mee aan de lopende verkiezingsserie van de actualiteitenrubriek Nieuwsuur op de Nederlandse publieke omroep (NTR en NOS) over de politieke partijen en hun lijsttrekkers, zo heeft de NOS maandag gemeld.

Wilders heeft laten weten ‘alleen maar dingen te doen die we leuk vinden en dit vinden we niet leuk’, verklaarde een woordvoerder van de PVV over de uitnodiging van de Nederlandse publieke omroep. De afzegging heeft volgens hem niets te maken met de veiligheidssituatie rond Wilders.

De PVV-voorman zou op donderdag 9 maart centraal staan in een live-uitzending over zijn partij. Alle andere lijsttrekkers zijn wel te zien in Nieuwsuur, waar ze ook in gesprek gaan met kiezers.

Het besluit van Wilders is ‘enorm teleurstellend’, zegt Nieuwsuur-hoofdredacteur Joost Oranje. ‘Wij leggen 13 partijen onder de loep en dan is het heel jammer als één van die partijen zich daar aan onttrekt omdat het ‘niet leuk’ is. Wij maken die uitzendingen niet voor de leuk, wij willen onze kijkers informeren. Het is spijtig dat die kijkers en kiezers het verhaal van de PVV bij ons missen.’