Senator moet Spanjaarden meer kinderen laten krijgen

De Spaanse regering wil de productiviteit verhogen - ook op het gebied van voortplanting. Sinds de start van de economische crisis neemt het aantal geboorten af. De regering heeft een senator daarom met een speciale missie belast.

Edelmira Barreira Diz, senator uit Galicië en experte op het vlak van demografie, kreeg de moeilijke taak toegewezen. Zij moet Spanjaarden helpen aanmoedigen om meer kinderen te verwekken. Officieel is het haar opdracht ‘de nodige maatregelen en acties te ondernemen die nodig zijn om een evenwichtige samenstelling van de bevolkingspiramide te bereiken’, aldus Spaanse media.

In 2016 kende Spanje voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een sterftecijfer dat hoger lag dan het geboortecijfer. Sinds 2008, het jaar van de financiële crash en begin van de zware bezuinigingen, is het geboortecijfer in Spanje met 18 procent gekelderd.

In EU-perspectief worden enkel in Griekenland, Cyprus en Portugal - toevallig of niet drie landen die in de besparingsstorm in het oog van de orkaan zijn komen te liggen - procentueel nog minder baby’s gemaakt. De Spaanse vrouwen zijn ook koploopster in de EU wat betreft de leeftijd voor het produceren van nageslacht: gemiddeld pas op hun 32ste.

Spanje volgt met het initiatief onder andere in de voetsporen van Denemarken. Daar lanceerde de regering in 2014 het procreatief gerichte ‘Doe het voor Denemarken’. Die patriottische kreet leverde merkwaardig veel vruchten op.