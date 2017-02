Star Wars-planeet zou echt kunnen bestaan

Het zou wel degelijk kunnen dat er een echte gesteenteplaneet bestaat in een zonnestelsel met twee sterren. Dat stellen wetenschappers in het vakblad Nature Astronomy.

Binaire zonnestelsels, zoals in Star Wars is te zien, komen wel vaker voor. Dat ze een planeet kunnen herbergen was ook al geweten. Maar het ging tot nu toe om koude en gasachtige planeten zoals ‘onze’ Jupiter.

Binair systeem SDSS 1557 op ongeveer 1000 lichtjaar van ons lijkt evenwel anders te zijn. Voor het eerst zijn er immers in een tweezonnenstelsel brokstukken van asteroïden gevonden, legt Steven Parsons van de Universiteit van Valparaiso uit. Indien brokstukken zich groeperen in een grote gordel is dit een teken dat er daar planeten ontstaan, zelfs al zijn die onmogelijk te zien.

Planeten vormen zich immers door het aaneenklitten van gesteente-achtige objecten als asteroïden en meteorieten.

Jay Farihi van het University College in Londen is er zodoende naar eigen zeggen zeker van dat er zich in SDSS 1557 een gesteenteplaneet heeft gevormd. Al is dit een gecompliceerd proces gezien de effecten van de gravitatie van de twee sterren en dat zodoende voorheen als onmogelijk werd geacht.