Hamilton snelste tijdens eerste F1-testdag, problemen bij Red Bull en McLaren

Lewis Hamilton heeft tijdens de eerste dag van de eerste F1-wintertest de snelste tijd gereden. Mercedes opnieuw bovenaan dus, terwijl Red Bull en McLaren tegen problemen aanliepen.

Nadat verschillende teams de voorbije dagen hun nieuwe wagens al op de baan stuurden voor een zogenaamde 'filmdag' konden de nieuwe bolides vandaag voor het eerst echt op de baan gestuurd worden. De eerste van twee vierdaagse wintertests ging vandaag immers van start.

In tegenstelling tot de wintertests van vorig jaar posteerde Mercedes zich meteen bovenaan op de eerste testdag. Lewis Hamilton reed op de zachte band immers naar een besttijd van 1:21:765. Met die tijd was Hamilton in de nieuwe Mercedes W08 al meteen sneller dan zijn kwalificatietijd op hetzelfde circuit vorig jaar. Hamilton werd op ongeveer een tiende gevolgd door Sebastian Vettel in de Ferrari. Een eerste bemoedigende test voor de Italiaanse renstal.

Minder goed nieuws viel er te rapen bij Red Bull en McLaren. Daniel Ricciardo moest de RB13 in bocht vier langs de kant parkeren, terwijl Fernando Alonso na één installatierondje zijn McLaren opnieuw in de garage moest parkeren.

De wagen van Alonso had een olielek, wat bovendien moeilijk te bereiken was. Daardoor kon er meteen een kruis gemaakt worden over de ochtendsessie. Bij Red Bull was er dan weer een probleem met een sensor. Tijdens de eerste vier uur van de testdag ging daardoor heel wat kostbare tijd verloren. Uiteindelijk slaagde Ricciardo er alsnog in om 47 ronden af te werken, goed voor een vijfde tijd.

Alonso geraakte in de McLaren niet verder dan 29 ronden en een tiende tijd. Morgen neemt onze landgenoot Stoffel Vandoorne het stuur over van Alonso. Vandoorne zal dan zijn officieel baandebuut in de MCL32 maken, al deed hij gisteren ook al enige ervaring op tijdens een filmdag.

Uitslag testdag 1:

1.L. Hamilton - Mercedes - 1:21:765 - 73 ronden

2.S. Vettel - Ferrari - 1:21:878 - 126 ronden

3.F. Massa - Williams - 1:22:076 - 103 ronden

4.K. Magnussen - Haas F1 - 1:22:894 - 51 ronden

5.D. Ricciardo - Red Bull - 1:22:926 - 50 ronden

6.V. Bottas - Mercedes - 1:23:169 - 79 ronden

7.S. Perez - Force India - 1:23:709 - 39 ronden

8.C. Sainz Jr. - Toro Rosso - 1:24:494 - 51 ronden

9.N. Hulkenberg - Renault - 1:24:784 - 57 ronden

10.F. Alonso - McLaren - 1:24:852 - 29 ronden

11.M. Ericsson - Sauber - 1:26:841 - 72 ronden

