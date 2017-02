Parkkaffee gaat toch door na stroom van steunbetuigingen

Na een golf van aanmoedigingen hebben de initiatiefnemers van het Gentse Parkkaffee besloten om deze zomer toch weer open te gaan. Door klachten van een aantal buren gingen ze er de brui aan geven, maar nu hebben ze besloten deze zomer toch een maand open te blijven.

Dat melden Marco en Nani Cassiman van Parkkaffee op hun Facebookpagina. Ze verwijzen uitdrukkelijk naar de steun die ze hebben gekregen. ‘Jullie positivisme liet ons allesbehalve onverschillig en daarom hebben we samen met de stad Gent besloten om het Parkkaffee dit jaar tòch te laten doorgaan en dit van 24 juli tot en met 20 augustus.’

Het Parkkaffee bestaat al zo’n 20 jaar. De tuin van een kasteeltje in de Gentse rand wordt tijdens de zomermaanden opengesteld als ontmoetingsplaats en bar. Maar door aanhoudende klachten van buren over overlast, besloten de initiatiefnemers enkele weken geleden dat er dit jaar geen nieuwe editie zou komen.

Om de buurtbewoners tegemoet te komen had het stadsbestuur vorig jaar wel gevraagd het sluitingsuur te vervroegen, en wou dit jaar ook dat het terrein minder lang in gebruik was, en pas na afloop van de Gentse feesten. Maar het buurtcomité wees dat af als onvoldoende, waarop de organisatie aankondigde er mee op te houden.

Na de massale steun keren ze nu op hun besluit terug. Ook een aantal buurtbewoners had expliciet aangegeven wel achter het initiatief te staan..