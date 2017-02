‘Ze krijgen met moeite een maaltijd per dag binnen’

Vooral in Zuid-Soedan is de situatie bijzonder urgent. Ongeveer 100.000 mensen dreigen aan ondervoeding te sterven, nog eens 1 miljoen inwoners staan op de rand van hongersnood. IPC, een organisatie die voedselschaarste analyseert, berekende dat 40% van de Zuid-Soedanese bevolking op dit moment dringend nood heeft aan voedsel.

Zuid-Soedan kreunt onder oorlog en een in elkaar gestorte economie. Het gros van de bevolking zijn boeren, maar door de oorlog wordt er niet meer aan landbouw gedaan. Inwoners zijn bij hun voedselvoorziening afhankelijk van de planten die ze kunnen verzamelen of vissen die ze kunnen vangen.

Conflicten, Boko Haram en droogte

De acute ondervoeding en hongersnood worden grotendeels door de mens veroorzaakt, enkel in Somalië is aanhoudende droogte de boosdoener. Boko Haram zorgde in Nigeria voor grootschalige migratiestromen, en maakt het gezinnen moeilijk om op een normale manier in hun levensonderhoud te voorzien. Ook in Jemen en Zuid-Soedan lieten conflicten de voedselprijzen exploderen, de inkomens dalen en de economie sputteren.

UNICEF waarschuwt dat vooral kinderen het slachtoffer zullen worden van ondervoeding. ‘De tijd dringt voor meer dan een miljoen kinderen’, vertelt Unicef-directeur Anthony Lake. ‘Maar we kunnen nog steeds veel levens redden.’ Door de aanhoudende gewapende conflicten is een deel van hun doelgroep echter moeilijk tot niet te bereiken. De organisatie roept daarom alle partijen op om hulporganisaties ongehinderd toegang te verlenen tot de getroffen mensen.

Ook Antonio Guterres, Secretaris-Generaal van de VN, riep in een personferentie op tot actie. Hij wil meer dan 4 miljard dollar inzamelen om een catastrofe af te wenden. 'De situatie is dringend. Miljoenen mensen overleven nauwelijks in de grijze zone tussen ondervoeding en dood. Ze zijn kwetsbaar voor ziektes en epidemies en worden gedwongen hun vee te doden en het graan te consumeren dat ze eigenlijk zouden moeten zaaien voor de volgende oogst.' Dezelfde waarschuwing van Toby Lanzer, humanitair coördinator in de Sahel: 'Verschillende burgers zitten op hun tandvlees, ze krijgen amper een maaltijd per dag binnen'.

Foto: AP

Bron: Unicef, FEWS, VN, Reuters