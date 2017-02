Zuhal Demir (N-VA): 'Waarom wel salafisten verdedigen en kinderfeest niet?'

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) reageert op 'enkele kranten' die haar uitspraken over gelijkekansencentrum Unia als 'halve waarheden en hele leugens' betitelden. Demir: 'Mijn reputatie is me te veel waard om leugenaar genoemd te worden.'

In een Facebookpost gaat Demir in op vermeende fouten in haar uitspraken in het debat over Unia en probeert deze te weerleggen. Haar kritiek van afgelopen weekend op Unia dat ze een 'centrum van polarisering noemde' richt zich er onder meer op dat de meeste klachten bij Unia over discriminatie wegens ras of religie zouden gaan. Demir zei eerder: 'Slechts 5 procent over leeftijd en 4 procent over seksuele geaardheid, terwijl iedereen het erover eens is dat leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt het grootste probleem is, maar daar hoor ik Unia niet over.'

De factcheck van De Standaard over deze uitspraak oordeelde dat deze uitspraak 'een beetje waar' is: 'Het totaal aantal dossiers over leeftijdsdiscriminatie blijft laag, maar Unia maakt van leeftijdsdiscriminatie op het werk al langer een prioriteit en communiceert er ook over.'

'Verdachte stilte'

Ook gaat Demir in op haar verwijt naar Unia dat de organisatie 'obsessief bezig is met de zwartepietendiscussie en onvoldoende oog heeft voor de echte problemen'. Deze stelling was volgens de factcheck van De Standaard 'niet waar'. Hier erkent Demir echter wel dat Unia zich inderdaad niet al te stellig in het debat heeft gemengd, maar dit zou volgens haar om een 'verdachte stilte' gaan. Demir: 'Waarom wél salafisten met hand en tand verdedigen die weigeren een hand te geven aan de schepen die hen trouwt, en niet in de bres springen voor een kinderfeest?'

Demir trekt in haar kritiek op Unia gezamenlijk op met haar partijgenoot Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) van Binnenlands Bestuur. Deze kondigde maandag aan een onderzoek te willen instellen naar Unia.