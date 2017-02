Na een maand zonder alcohol is het nu aan 'Dagen Zonder Vlees'

Woensdag 1 maart kan u zichzelf met een gerust geweten een glas inschenken. Niet alleen is Tournée Minerale voorbij, er kan ook geklonken worden op de aftrap van Dagen Zonder Vlees, veertig dagen waarin opgeroepen wordt om bewuster om te gaan met je vleesconsumptie en de impact op het klimaat.

'Dagen Zonder Vlees' werd afgelopen weekend al aangekondigd met een foodfestival in het Antwerpse Felix Pakhuis. 'Het was onze bedoeling om mensen die gewend zijn om elke dag vlees te eten, te inspireren met lekker eten', zegt woordvoerster Marieke Dilles. 'Het is bijvoorbeeld een misvatting dat je altijd vleesvervangers moet eten. Die zijn duur en als je bijvoorbeeld maar een paar dagen in de week vegetarisch eet, heb je voldoende aan groenten, fruit en noten om het vlees te compenseren.'

Voor alle duidelijkheid: 'Dagen Zonder Vlees' betekent niet dat je veertig dagen geen vlees mag aanraken. 'Zelfs als je je maar één of twee dagen per week geen vlees eet, maak je al een verschil voor het klimaat', zegt Dilles. Voor wie al vegetariër is, presenteert 'Dagen Zonder Vlees' de uitdaging om zoveel mogelijk plantaardig te eten, dus ook zuivel te laten. 'Kaas heeft nog altijd een hogere voetafdruk dan groenten en fruit, tenminste als die lokaal geproduceerd worden', zegt Dilles. 'Maar dit is echt een extra, want de hoofduitdaging blijft om minder vlees en vis te eten.'

'Geen opgeheven vingertje'

Dit jaar zijn nemen al minstens 100.000 Vlamingen deel aan 'Dagen Zonder Vlees', al blijft het moeilijk om een exacte inschatting te maken van het aantal deelnemers.'We merken dat mensen die zich de vorige jaren hebben ingeschreven, opnieuw meedoen zonder zich specifiek in te schrijven. Maar afgaande op het aantal mensen dat zich de vorige jaren heeft ingeschreven, zijn het er zeker 100.000.' Of die andere uitdaging, Tournée Minerale, een invloed heeft op het aantal deelnemers, is moeilijk in te schatten.

'De timing is niet helemaal ideaal en er zijn altijd mensen die zullen reageren 'dat er ook niets meer mag', zegt Dilles. 'Maar we willen alles behalve met het opgeheven vingertje dingen gaan verbieden. We zien het als een periode van bewustzijn, waaraan je meedoet op jouw manier. Wij zijn zelf ook geen vegetariërs, maar we vinden het wel belangrijk om na te denken over het klimaat. We merken ook dat die vastenperiode een moment kan zijn om na te denken over dingen die je anders kan aanpakken op ecologisch vlak. Als je gaat letten op het aantal verpakkingen dat je koopt, of minder de auto neemt, is dat ook goed.'

Inschrijven kan op www.dagenzondervlees.be, waar je ook tips en recepten vindt.