Video verspreid met onthoofding Duitse gijzelaar in Filipijnen

Een video gemaakt door militanten van de terreurgroep Abu Sayyaf moet de onthoofding tonen van een Duitse gijzelaar in het zuiden van de Filipijnen. De gijzelaar werd drie maanden geleden ontvoerd van zijn jacht, zijn vrouw werd onmiddellijk gedood toen ze zich verzetten. De video van de onthoofding is maandag verspreid in chatgroepen van aanhangers van terreurgroep Islamitische Staat (IS).