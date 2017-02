3.500 aanvallen op migranten in Duitsland

In Duitsland zijn vorig jaar 560 mensen gewond geraakt bij in totaal meer dan 3500 aanvallen op vluchtelingen en migranten, goed voor bijna tien incidenten per dag. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken op vragen van de politieke partij Die Linke.

Onder de 560 gewonden bevonden zich ook 43 kinderen en een aantal vrijwilligers. De Duitse regering liet weten het geweld 'streng te veroordelen'. 'Mensen die hun land zijn ontvlucht en bescherming vragen in Duitsland, hebben recht op een veilig onderkomen', klonk het. De meeste incidenten, 2.545, vonden plaats buiten de asielcentra.

Zo'n 990 aanvallen - waarbij ook brandstichtingen - vonden plaats bij de opvangcentra en ook werd er 217 keer aangifte gedaan van geweldadige aanvallen tegen vrijwilligers. In 2015 waren meer dan 1.000 vluchtelingencentra het doelwit van een aanval. Ter vergelijking, in 2014 kregen slechts 199 van de Duitse opvangcentra daarmee te maken.

Duitsland

Duitsland telde in 2015, op het hoogtepunt van de asielcrisis, 890.000 asielaanvragen. Vorig jaar waren dat er 280.000. Een pak minder, grotendeels door de deal tussen de Europese Unie en Turkije over de heropname van migranten. De vluchtelingencrisis zet in Duitsland grote druk op de positie van bondskanselier Angela Merkel, iets waar de anti-immigratiepartij Alternative für Deutschland (AfD) munt uit probeert te slaan.