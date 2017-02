Ook seponering moet worden bijgehouden

In 2016 werd 1 op de 6 terrorismedossiers geseponeerd. In de praktijk komt dat er op neer dat het dossier niet meer wordt opgevolgd, zegt Open VLD.

Het federaal parket opende vorig jaar 253 terrorismedossiers. Daarvan werden er 41 geseponeerd - één op de zes dus. De jaren voordien ging het respectievelijk om 30, 43 en 28 seponeringen. Er zijn verschillende redenen om te seponeren, voornamelijk het ontbreken van misdrijven of van voldoende bewijzen, maar ook het feit dat de dader onbekend of overleden is bijvoorbeeld. Open VLD-Kamerlid Carina Van Cauter sprokkelde de gegevens bijeen via een parlementaire vraag.

‘Onvoldoende bewijsmateriaal is een valabele reden’, aldus Van Cauter, ‘Maar tussen 2013 en 2015 werden er ook verschillende dossiers geseponeerd wegens onvoldoende recherchecapaciteit of als gevolg van andere prioriteiten door het federaal parket. En dát is toch al te kras, zeker omdat we boven op de begroting honderden miljoenen euro’s hebben vrijgemaakt voor een efficiënt veiligheidsbeleid.’

Van Cauter hekelt ook het feit dat de opvolging te wensen overlaat. ‘In de praktijk betekent een seponering hetzelfde als een vrijspraak’, stelt de liberale politica vast. ‘Vandaag wordt de persoon in kwestie doorgaans niet meer opgevolgd, in veel gevallen wéét de politie niet eens dat er vroeger een seponering is geweest.’

Dossier-Abdeslam

Eind vorig jaar raakte bekend dat er ook in het dossier-Abdeslam ooit een seponering is geweest, waarna men de broers Brahim en Salah uit het oog verloor. De topterroristen uit Molenbeek pleegden daarna de aanslagen in Parijs op 13 november 2015.

Als er geen bewijzen zijn of er is geen sprake van misdrijven, dan moet het openbaar ministerie seponeren, benadrukte federaal procureur Frédéric Van Leeuw al meermaals. Zo werd trouwens ook het dossier van de zogenaamd ‘dansende moslims’ - zes jongeren die in Neder-over-Heembeek de aanslag van 22 maart leken te vieren - geseponeerd.

Rondzendbrief

‘De seponering van terrorismedossiers mag evenwel geen enkele invloed hebben op de eigenlijke opvolging van de persoon die het voorwerp uitmaakt van het dossier’, geeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) toe. Bij zijn aantreden stelde de minister vast dat de ‘informatiehuishouding en opvolging van Foreign Terrorist Fighters (FTF’ers) niet op punt stond.

Samen met zijn collega van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vaardigde hij de intussen bekende rondzendbrief van augustus 2015 uit inzake de aanpak van FTF’ers. ‘De rondzendbrief heeft de lokale taskforce (LTF) in het leven geroepen, die zich moet bezighouden met de veiligheidsproblematiek. Die is niet gelijk aan de gerechtelijke aanpak: de LTF volgt personen op tegen wie een strafdossier loopt, maar ook personen die niet of niet meer voorkomen in een strafdossier’, verduidelijkt Geens.