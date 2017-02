Roef krijgt al een nieuwe coach bij Deportivo La Coruna

Deportivo La Coruna heeft zijn coach Gaizka Garitano de laan uitgestuurd. Dat heeft de club van doelman Davy Roef zondagavond bevestigd op de clubwebsite. De zware 4-0 nederlaag van een dag eerder bij Leganes was de doodsteek voor Garitano. Deportivo staat momenteel zeventiende in de Primera Division.

De 41-jarige Garitano stond pas sinds juni 2016 aan het roer bij Deportivo, de club met ook de door Anderlecht uitgeleende doelman Davy Roef in de gelederen. In het verleden was de Spanjaard coach van Eibar en Real Valladolid, waar hij in oktober 2015 werd ontslagen na tegenvallende resultaten. Als speler verdedigde hij de kleuren van onder meer Bilbao, Eibar en Real Sociedad.

Vanaf maandag zullen de trainingen geleid worden door Cristobal Parralo, de coach van de reserven. Het is vooralsnog niet duidelijk hoe lang hij de functie van T1 zal invullen.

Depor leed zaterdag zijn vierde opeenvolgende nederlaag in de Primera Division. Het heeft 19 punten en laat voorlopig enkel Gijon (16), Granada (16) en Osasuna (10) achter zich.