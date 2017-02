Van Avermaet achtste op nieuwe UCI-ranking, Porte blijft leider

Rui Costa komt na zijn eindzege in de Ronde van Abu Dhabi op de vijfde plaats binnen op de nieuwe UCI WorldTour-ranking. De Portugees van UAE Team Emirates staat net boven wereldkampioen Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), die zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad geklopt werd door Greg Van Avermaet. De olympische kampioen is in de stand de beste Belg op de achtste plaats.

De top vier verandert niet. De Australische BMC-renner Richie Porte blijft de WorldTour-ranking met 672 punten riant aanvoeren. De winnaar van de Tour Down Under heeft er 250 meer dan de Colombiaan Johan Esteban Chaves (422). De Australiërs Nathan Haas (395) en Jay McCarthy (385) staan samen met nieuwkomer Costa (346) in de top vijf. Sagan, die zijn tweede plaats in de Omloop doorspoelde met de zege in Kuurne-Brussel-Kuurne (1.HC), is met 325 punten zesde. Van Avermaet verdiende zaterdag zijn eerste 300 punten, Sep Vanmarcke (215) is op de zestiende plaats de tweede Belg in de top twintig.

Porte en “Gouden Greg” bezorgen hun team BMC (1.210) in het ploegenklassement de leidersplaats voor ORICA-Scott (1.077) en Bora-Hansgrohe (923). Quick-Step Floors (578) bezet de zevende plaats, Lotto Soudal (315) is veertiende.

Stand individueel:

1. Richie Porte (Aus/BMC) 672 punten

2. Jhoan Esteban Chaves (Col) 422

3. Nathan Haas (Aus) 395

4. Jay McCarthy (Aus) 385

5. Rui Costa (Por) 346

6. Peter Sagan (Svk) 325

7. Caleb Ewan (Aus) 305

8. Greg Van Avermaet (BEL) 300

9. Nikias Arndt (Dui) 300

10. Ilnur Zakarin (Rus) 265

...

16. Sep Vanmarcke (BEL) 215

30. Oliver Naesen (BEL) 95

32. Jasper Stuyven (BEL) 75

47. Dries Devenyns (BEL) 32

49. Philippe Gilbert (BEL) 30

63. Jürgen Roelandts (BEL) 20

74. Edward Theuns (BEL) 17

79. Sander Armée (BEL) 15

89. Baptiste Planckaert (BEL) 12

95. Jasper De Buyst (BEL) 12

97. Louis Vervaeke (BEL) 12

100. Jan Bakelants (BEL) 10

128. Pieter Serry (BEL) 5

137. Dylan Teuns (BEL) 5

157. Stijn Vandenbergh (BEL) 2

158. Maxime Monfort (BEL) 2

159. Maarten Wijnants (BEL) 2

166. Jelle Wallays (BEL) 1

. Ploegen:

1. BMC 1.210 punten

2. ORICA-Scott 1.077

3. Bora-Hansgrohe 923

4. Team Sunweb 695

5. UAE Team Emirates 654

...

7. Quick-Step Floors 578

14. Lotto Soudal 315 .