Belgisch record voor Dumont, geen WK-minimum voor Bonnet en Lecluyse

Valentine Dumont is zondag als eerste Belgische zwemster ooit onder de twee minuten gedoken op de 200m vrije slag. Dumont deed dat op de derde en laatste dag van de Vlaamse zwemkampioenschappen in Antwerpen. De nauwelijks 16-jarige Naamse zwom met 1:59.94 het record van een ander jong talent, Lotte Goris (eveneens 16), van de tabellen (2:00.28).

De vorige toptijd van Dumont op de 200m vrije slag bedroeg 2:00.94. Dumont, die sterk is in verschillende disciplines, kwam zondag eveneens nauwelijks 36 honderdsten te kort om het BR op de 200m vlinderslag van Griet Buelens (2:12.41) uit 2008 te breken.

Een ander jong talent, Eva Bonnet (17), kwam in Antwerpen dichtbij kwalificatie voor het WK in Boedapest (23-30 juli). Bonnet won de 1.500 meter in 16:32.28, 24 honderdsten te traag voor kwalificatie (16:32.04). Haar Belgisch record bedraagt 16:29.28.

Fanny Lecluyse onderging hetzelfde lot op de 50m schoolslag. Lecluyse won in 31.27, vijf honderdsten te traag voor een ticket voor Boedapest.

Louis Croenen, die zaterdag het WK-minimum zwom op de 200m vlinderslag, blijft zo voorlopig de enige Belg die zich al kwalificeerde voor het WK. Zondag won Croenen in Antwerpen ook nog de 200m wisselslag (2:04.05).

Basten Caerts trok zondag aan het langste eind in de 200m schoolslag (2:13.56). Caerts toonde zich ook al op vrijdag, met een Belgisch record op de 50m schoolslag (27.69), en zaterdag, met winst op de 100m schoolslag.

Jasper Aerents en Lander Hendrickx ten slotte wonnen de 100m vrije slag (in 49.85) en de 1.500m vrije slag (in 15:28.00).