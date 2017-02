Molano wint slotrit Volta ao Alentejo, eindzege voor Barbero

Juan Sebastian Molano (Manzana Postobon) heeft zondag de slotrit van de Volta ao Alentejo (Por/2.1) gewonnen. De Colombiaan sprintte na 168,9 kilometer van Ferreira do Alentejo naar Evora sneller dan de Brit Christopher Lawless (Axeon Hagens Berman) en de Zwitser Dylan Page (Caja Rural-Seguros RGA).

Het is de tweede overwinning voor de Colombiaan in de Portugese rittenkoers. De eindzege van Carlos Barbero (Movistar) kwam niet meer in gevaar. Hij haalt het voor de Italiaan Rinaldo Nocentini (Sporting Clube de Portugal/Tavira) en de Nederlander Jasper De Laat (Metec).

Uitslag:

1. Juan Sebastian Molano (Col/Manzana Postobon) in 4u05:50

2. Christopher Lawless (GBr) z.t.

3. Dylan Page (Zwi)

4. Jhonatan Narvaez (Ecu); 5. Carlos Barbero (Spa) 0:03; 6. Rinaldo Nocentini (Ita); 7. Samuel Caldeira (Por); 8. Jan Tratnik (Sln); 9. Krister Hager (Noo); 10. Evgeny Shalunov (Rus)

Eindstand:

1. Carlos Barbero (Spa/Movistar) in 20u28:04

2. Rinaldo Nocentini (Ita) op 0:16

3. Jasper De Laat (Ned) 0:25

4. Krister Hagen (Noo) 0:28; 5. Edward Dunbar (Ier) 0:29; 6. Logan Owen (VSt) 0:30; 7. Edgar Pinto (Por) 0:31; 8. Jan Tratnik (Sln); 9. Garikoitz Bravo (Spa); 10. Jhonatan Narvaez (Ecu)