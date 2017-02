Unia, het vroegere Centrum voor Gelijkheid van Kansen, reageert op de snoeiharde kritiek van N-VA’ers Zuhal Demir en Liesbeth Homans.

Ook op de tweede dag van het weekend gaat een N-VA-minister in de clinch met Unia, het vroegere Centrum voor Gelijkheid van Kansen. In De Zondag zegt Vlaams minister van Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans dat Unia ‘niet neutraal en niet objectief’ is en maar één doelgroep verdedigt, de ‘mensen van allochtone origine’.

Unia weerlegt die kritiek en vraagt snel overleg met de minister. De instelling leest ook ‘foute informatie’ in het interview.

‘Unia kan leven met kritiek, maar graag op basis van feiten’, zegt Unia-directeur Els Keytsman. ‘Minister Homans lijkt blind voor de diverse werking van Unia. Onze instelling is er voor elke burger. We vinden het dan ook oprecht jammer en verontrustend dat minister Homans en staatssecretaris Demir dit niet opmerken.’

Uitnodiging voor gesprek

Wat Homans en Demir zeggen, geeft een vertekend beeld van de werking, klinkt het. ‘Unia zoekt naar de grootste gemene deler tussen mensen ongeacht hun afkomst, handicap, seksuele oriëntatie enzovoort’, vervolgt de directeur. ‘De antiracismewet en de antidiscriminatiewet vormen de toetssteen voor Unia. Voor ons tellen feiten en die spreken voor zich.’

Unia is ook ‘verbaasd’ over ‘foute informatie’ in het interview dat Homans gaf dit weekend. ‘Wat ze beweert over het bewust achterhouden van informatie is onjuist en ze citeert ook fout een studie.’

Unia nodigt Homans en Demir uit voor een gesprek.