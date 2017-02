Kan Max Verstappen met deze F1-bolide strijden om de wereldtitel?

Red Bull Racing heeft vandaag haar nieuwe F1-bolide aan het grote publiek voorgesteld: de RB13. Het gaf om stipt 13u13 de eerste beelden van de RB13 vrij.

Nadat Red Bull Racing vorig jaar tweede eindigde in het constructeurskampioenschap en twee overwinningen wist te behalen zijn de verwachtingen voor het seizoen 2017 hooggespannen. Red Bull wil dit jaar immers niet alleen voor overwinningen kunnen strijden maar ook voor de titel.

De reglementswijzigingen, gecombineerd met een verbeterde Renault-motor, moet het team ertoe in staat stellen om de kloof met Mercedes te dichten. Met Daniel Ricciardo en Max Verstappen beschikt Red Bull over hetzelfde rijdersduo als vorig jaar, al zal het voor Verstappen wel de eerste keer zijn dat hij de presentatie van de Red Bull F1-bolide meemaakt.

Vorig seizoen maakte Verstappen na enkele races de overstap van zusterteam Toro Rosso naar Red Bull. De Nederlander zorgde daarbij meteen voor een stunt door tijdens zijn eerste race voor Red Bull de GP van Spanje te winnen, meteen de eerste overwinning uit Verstappen zijn F1-carrière.

Ook dit jaar belooft het bij Red Bull een interessante strijd onder beide rijders te worden. Daniel Ricciardo, met zijn jarenlange ervaring in de F1, tegenover Max Verstappen, het jonge racetalent dat niet op zijn mondje gevallen is.

Grote vraag blijft echter of Red Bull in 2017 daadwerkelijk om de wereldtitel zal kunnen strijden. Helmut Marko liet onlangs alvast verstaan dat Max Verstappen ondanks zijn jonge leeftijd er klaar voor is.

