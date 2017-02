Geen zitplaats in het vliegtuig? Gaat u dan in het gangpad staan

De Pakistaanse luchtvaartmaatschappij PIA is in opspraak gekomen nadat de crew enkele passagiers in het gangpad liet staan toen het vliegtuig vol zat.

Op een bus of trein overkomt het de gemiddelde Belg regelmatig, maar voor PIA (Pakistan International Airlines) kan het ook op het vliegtuig: wanneer het voertuig volzit, duw je er nog enkele passagiers bij die blijven rechtstaan in het gangpad. Toen de crew van PIA op 20 januari zag dat er 416 passagiers aan boord waren - terwijl er maar 409 zitplaatsen zijn voor hen - stelden ze voor aan de overige reizigers om tijdens de vlucht van Karachi (Pakistan) naar Medina (Saudi-Arabië) in het gangpad te staan of te zitten.

De piloot werd naar eigen zeggen pas op de hoogte gebracht van de beslissing toen het al te laat was en het vliegtuig in de lucht hing: ‘Het was onmogelijk om terug te keren zonder iedereen in problemen te brengen.’ En dus bleven de passagiers van vlucht PK743 urenlang in het gangpad staan.

Handgeschreven instapbiljet

Volgens de Pakistaanse krant Dawn ging het om passagiers die de crew smeekten om hen mee aan boord te nemen en enkel een papiertje met eigen handschrift konden voorleggen als instapbiljet. De extra passagiers waren nergens te bespeuren op de officiële, digitale passagierslijst.

Intussen is er een gerechtelijk onderzoek gestart naar het incident. Ook de woordvoerder van PIA benadrukt dat hiermee de kous niet af is en een ‘grondig onderzoek met de nodige gevolgen’ aan de orde is.