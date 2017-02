Luchthaven van Kuala Lumpur veilig verklaard na moord op Kim Jong-nam

De Maleisische autoriteiten hebben zondag de terminal van de luchthaven van Kuala Lumpur veilig verklaard. De halfbroer van de Noord-Koreaanse leider werd er vermoord met een krachtig zenuwgas.

Gekleed in beschermende pakken doorzocht de civiele bescherming de luchthaven in de nacht van zaterdag op zondag grondig.

Dat was nodig nadat vrijdag bekend was geraakt dat Kim Jong-uns halfbroer op 13 februari in de luchthaven werd omgebracht met het zenuwgas VX. De politie had een groot deel van de vertrekhal van terminal 2 van de internationale luchthaven afgesloten. Op die manier kon de civiele bescherming nagaan of er nog sporen van het vergif aanwezig waren.

Het afgeschermde gedeelte werd intussen weer vrijgegeven, met de mededeling dat de autoriteiten niks gevonden hebben. “De politie had drie gebieden afgezet: de plaats van de aanval, de toiletten waar de twee verdachten hun handen wasten en de weg naar het ziekenhuis van de luchthaven. Het politiekordon is opgeheven in de drie zones”, verklaarde een politiewoordvoerder.