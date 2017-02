Auto rijdt in op parade in New Orleans

In de Amerikaanse stad New Orleans is een man met een terreinwagen ingereden op een menigte mensen die deelnamen aan de jaarlijkse Endymion-parade.

De auto zou volgens The Times-Picayune, een lokale krant, rond 18.45 uur lokale tijd ingereden zijn op de mensenmassa. Het publiek was naar de Krewe of Endymion parade aan het kijken, een grote optocht in de stad, die jaarlijks gemiddeld 1,4 miljoen feestvierders lokt.

Tijdens het incident raakte minstens 28 mensen gewond, onder wie 5 zwaargewonden. ‘Dat aantal kan nog oplopen aangezien het onderzoek nog bezig is’, liet politiewoordvoerster Ambria Washinton weten. ‘Maar niemand verkeert in levensgevaar.’ De gewonden werden naar zeven verschillende ziekenhuizen gebracht.

Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat het om een terroristische daad gaat. De bestuurder van het voertuig, die gearresteerd kon worden, was onder invloed van alcohol en mogelijk ook drugs.

Foto: AP

Foto: AP