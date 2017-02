Winst houdt Waasland-Beveren nog even in eerste

Waasland-Beveren heeft zich op het veld van KV Kortrijk verzeker van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. De Waaslanders danken daarvoor Alessandro Cerigioni, die met twee doelpunten de grote bezieler was van de 1-2 zege. Voor Kortrijk is het alweer de derde nederlaag op rij.

De wedstrijd begon voortvarend. D’Haene tekende na amper 20 seconden al voor de eerste kans. Na een snelle combinatie wilde hij met zijn mindere rechter afwerken, doelman Köteles ging goed plat en voorkwam een vroeg doelpunt. Wie hoopte op een spectaculaire partij, kwam bedrogen uit. Na die eerste snelle kans viel het meteen stil.

Pas voorbij het kwartier was er opnieuw opwinding. Langil zette zijn mannetje in de wind en vond Conté, maar de Guineeër zag Sifakis zijn poging keren. De Griekse goalie ranselde ook de rebound van Myny uit zijn doelvlak. De bezoekers namen de controle over, maar haalden wel opgelucht adem toen Köteles een afgeweken voorzet van D’Haene nog uit doel kon houden. Bij Waasland-Beveren toonden Myny en Langil zich heel bedrijvig, maar grote kansen leverde het voor de rust niet meer op.

Spektakel kort na rust

Na de rust ging de spektakelwaarde snel omhoog. Cerigioni liet een opgelegde kans liggen, aan de overkant ranselde Köteles de poging van Chevalier uit doel. Met het uur in zicht ging het plots snel. Demir zette voor, De Schutter was niet zelfzuchtig en kopte terug tot bij Cerigioni. Die had de hoek voor het uitkiezen en verschalkte Sifakis.

Lang kon Waasland-Beveren niet genieten van die voorsprong, want amper een minuut later hingen de bordjes gelijk. D’Haene legde de bal perfect in de rug van Camacho, Saadi werkte knap af. De spits vierde zijn dertiende van het seizoen met een masker van Hulk, wat hem op geel kwam te staan. Maar enkele minuten later was daar opnieuw Cerigioni. Dit keer verlengde hij een voorzet van Myny in doel.

De thuisploeg kwam die tweede opdoffer niet meer te boven. Het kwam amper nog dreigen. Veldwijk trog het zijnet, Chevalier vond niet veel later de vuisten van Köteles op zijn weg. Waasland-Beveren hield stand en speelt ook volgend seizoen in de hoogste klasse.