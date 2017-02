En wat als we de smeltende ijskappen opnieuw bevriezen?

Door het opwarmen van de aarde smelten de ijskappen aan een ongezien tempo. Een team onderzoekers van de School of Earth and Space Exploration komt met een interessante oplossing: waterpompen installeren om het smeltende poolijs opnieuw te bevriezen.

Een van de meest zorgwekkende gevolgen van de opwarming van de aarde is het smelten van het poolijs. In een studie die gepubliceerd is het in het vakblad Earth’s Future suggereren wetenschappers van de Arizona State University een manier om dat feedbackmechanisme te neutraliseren.

De ijskappen op de Noordpool zijn sinds het begin van de metingen in 1979 al met 15 procent afgenomen. Elke decennium verdwijnt er 3 à 4 procent, en de laatste jaren lijkt dat cijfer alleen nog maar te stijgen. ‘De Arctische regio warmt sneller op dan het wereldwijd gemiddelde’, schrijven de wetenschappers in hun onderzoeksrapport. ‘In alle mogelijke scenario’s staat dat de ijskappen op de Noordpool afnemen. Veel studies achten het zelfs ‘waarschijnlijk’ dat de Noordelijke IJszee tegen 2050 ijsvrij zal zijn.’

Meer winterijs nodig

Met die realiteit zijn de wetenschappers van de School of Earth and Space Exploration aan de slag gegaan, op zoek naar een oplossing. Aan de basis van hun suggestie liggen de seizoenen. Het ijs in de Noordelijke IJszee wordt steeds dunner omdat het nieuwe ijs, dat ’s winters wordt aangemaakt, slechts één meter dik is. IJs dat de zomer overleeft (ook wel eens multiyear ice genoemd), kan aangroeien en wordt al snel 2 tot 4 meter dik.

Door de warmere zomers krijgt dat nieuw ijs evenwel die kans niet. In de jaren 80 bestond het ijs in de Noordelijke IJszee voor 50 à 60 procent uit dat oudere, dikkere ijs. In 2010 was dat nog 15 procent.

Om het probleem van de smeltende ijskappen te tackelen, moet dus een overlevingsstrategie voor nieuw ijs bedacht worden. En die lijkt verrassend eenvoudig. De onderzoekers stellen voor om door windenergie aangedreven pompen op de poolkappen te zetten. Die kunnen tijdens de winter water naar de oppervlakte pompen om zo de ijslaag in de vrieskou te helpen aandikken.

Volgens de berekeningen van de School of Earth and Space Exploration kan een windturbine met wieken van 6 meter diameter genoeg elektriciteit opwekken om een pomp het water 7 meter hoog te laten pompen aan 27 ton per uur. Hierdoor kan het ijs genoeg aandikken om de zomer te overleven.

Om de volledige Noordpool op deze manier sneller te bevriezen zou een budget van 500 miljard dollar volstaan. De onderzoekers benadrukken dat dit veel lijkt, maar dat het uiteindelijk maar om 0,64 procent van het wereld-BBP gaat.