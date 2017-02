Verdachte van moord op King Jong-nam dacht dat ze meewerkte aan grap met verborgen camera

Een van de verdachten van de moord op King Jong-nam, halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, dacht naar eigen zeggen dat ze meedeed aan een grap voor een televisieprogramma met verborgen camera. Ze kreeg daarvoor omgerekend zo’n 85 euro.

Dat heeft een vertegenwoordiger van de Indonesische ambassade zaterdag gezegd nadat hij een bezoek bracht aan de vrouw in de gevangenis.

Siti Aisyah, een Indonesische, werd opgepakt kort nadat Kim Jong-nam op 13 februari op de luchthaven van Kuala Lumpur uit de weg was geruimd met het zenuwgas VX. Ze dacht volgens Andreano Erwin, Indonesisch adjunct-ambassadeur in Maleisië, dat het goedje een soort baby-olie was. ‘Ze wist niet dat het vergif was.’

Beelden van de bewakingscamera’s op de luchthaven tonen dat Kim Jong-nam benaderd werd door twee vrouwen die hem klaarblijkelijk iets in het gezicht gooiden. De 45-jarige man bezweek terwijl hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. VX staat bekend als het dodelijkste van alle bekende chemische wapens. Eén druppeltje volstaat om iemand binnen enkele minuten te doden. Eén van de vrouwen die werd opgepakt, was volgens de Maleisische politie trouwens achteraf ook ziek geworden en had moeten braken.

Die politie liet zaterdag nog weten dat de luchthaven van Kuala Lumpur zondag om 1 uur plaatselijke tijd (zaterdag 18 uur Belgische tijd) grondig gereinigd wordt om elk spoor van VX dat mogelijk nog aanwezig is, uit te wissen. Daarvoor worden onder andere experts voor radioactieve stoffen ingezet. De luchthaventerminal waar de moord gebeurde, is heel de tijd open gebleven.