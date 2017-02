Alweer Greg! Van Avermaet vloert Sagan en Vanmarcke en pakt tweede Omloop Het Nieuwsblad

De Omloop Het Nieuwsblad is een prooi geworden voor Greg Van Avermaet. De Olympisch kampioen haalde het na een beklijvende driestrijd met Sep Vanmarcke en Peter Sagan in de sprint op de Emile Clauslaan. Van Avermaet volgt zichzelf op als winnaar in Gent. Favoriet Tom Boonen kwam in zijn laatste Omloop Het Nieuwsblad twee keer ten val en gaf erg ontgoocheld op.

De 72e Omloop Het Nieuwsblad werd op gang geschoten na een spectaculaire ploegvoorstelling aan de piste van het Gentse Kuipke. Tom Boonen zoog bij het begin van zijn Vlaamse afscheidstournee de meeste aandacht naar zich toe. En ook tijdens de eerste kilometers was de kopman van Quick-Step Floors de renner die het meest in de picture stond. Zij het om de verkeerde reden: Boonen kwam bij de eerste passage van de Haaghoek verrassend ten val.

Behalve een vroege vlucht (Van Hecke, Teunissen, Bagdonas, Jules, Howard en Van Goethem) waren het helaas opnieuw de valpartijen die een hoofdrol zouden opeisen in het eerste deel van de koers. Onder andere Lars Boom en Zakkari Dempster moesten opgeven na een tuimelperte. Ook opnieuw Boonen en Kristoff maakten van te dichtbij kennis met de kasseien van de Donderij. De val teveel voor Boonen, die even later in de volgwagen stapte. Geen traditionele versnelling van Tom Boonen op zijn Taaienberg, en dus achtte Jasper Stuyven zijn moment gekomen om de forcing te voeren op de helling waar de koers elk jaar openbreekt. Het peloton spatte definitief uit elkaar. Wat volgde was een spetterende finale.

Foto: Photo News

In de afdaling van de Taaienberg maakte Sep Vanmarcke gebruik van zijn parcourskennis om het peloton van dertig renners uit te dunnen tot een elitegroepje. Na een versnelling van wereldkampioen Sagan op de Wolvenberg plooiden Trek-ploegmakkers Stuyven en Theuns. Op de Molenberg haalde Vanmarcke nogmaals de sloophamer boven zodat de drie grootste overgebleven tenoren in koers samen op de kop de laatste dertig kilometer ingingen: ex-winnaars Sep Vanmarcke en Greg Van Avermaet en wereldkampioen Peter Sagan.

Foto: Photo News

Achterin was het alle hens aan dek voor Oliver Naesen, Luke Rowe, Zdenek Stybar, Philippe Gilbert, Jürgen Roelandts en Edward Theuns die noodgedwongen de handen in elkaar sloegen voor een wanhopige achtervolging. Maar echt van harte ging het niet. Voorin was de verstandhouding tussen Sagan, Vanmarcke en Van Avermaet veel beter zodat de voorsprong van de drie steeds rond de dertig seconden bleef schommelen. Het bleek ruim voldoende. De drie grootheden mochten in de laatste rechte lijn op de Emile Clauslaan sprinten voor de zege. Greg Van Avermaet dook op het perfecte moment binnendoor in het gaatje en liet Peter Sagan en Sep Vanmarcke ruimschoots ter plaatse. Voor Van Avermaet zijn tweede overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad op een rij. Peter Sagan moest net als vorig jaar vrede nemen met een tweede plaats.

Top tien

1 Greg Van Avermaet (BMC Racing) 4:48:04

2 Peter Sagan (BORA)

3 Sep Vanmarcke (Cannondale)

4 Fabio Felline (Trek) +43

5 Oscar Gatto (Astana) +50

6 Luke Rowe (Team Sky)

7 Oliver Naesen (AG2R)

8 Jasper Stuyven (Trek)

9 Matteo Trentin (Quick-Step)

10 Adrien Petit (Direct Energie)

Foto: BELGA