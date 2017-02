Jinnih Beels: ‘Erg voor familie en collega’s’

De Mechelse politiecommissaris Jinnih Beels zegt geschokt te zijn door een racistische afbeelding van haar, die door een inspecteur van haar eigen korps is verspreid. Ze zegt het zelf wel ‘te kunnen plaatsen’, maar betreurt dat dit incident afstraalt op haar collega’s.

Dat zegt Beels in een korte reactie in het tv-journaal van de VRT. Gisteren lekte uit dat binnen het korps een foto van haar met daarop een racistische verwensing in omloop was. Er is ondertussen een verdachte opgepakt, en de man is geschorst voor de duur van het onderzoek. Politie, politiek en vakbonden hebben al unaniem hun afgrijzen uitgesproken.

Beels zelf zegt dat ze de zaak wel kan relativeren. ‘Ik ben al 15 jaar in dienst’. Maar dat geldt niet voor de mensen in haar omgeving. Ze denkt daarbij in de eerste plaats aan haar man, zoon, familie en vrienden die het beeld ook te zien kregen. ‘Dat is nog veel erger, want die kunnen dat veel moeilijker plaatsen’.

Ze voelt ook mee met haar collega’s ‘die het helemaal niet eens waren’ met de racistische foto. ‘Die waren ook geschokt, en denk ook: hoe gaan ze ons nu beoordelen? Eén foto en een hele organisatie wordt als slecht bestempeld’.