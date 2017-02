Thomas Detry haalt de cut in Johannesburg op Joburg Open

Thomas Detry heeft zich geplaatst voor de finaleronden op het Joburg Open golftoernooi (EPGA/1,2 miljoen euro) in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg.

Detry, die voor zijn eerste ronde op de par-72 East Course golfbaan 70 slagen nodig had, zette op de par-71 West Course golfbaan een ronde neer van 69 slagen, twee onder par en dit na birdies op de holes één, twee, negen en vijftien, waartegen hij op de holes vijf en zeventien twee bogeys moest incasseren.

Met zijn totaalscore van 139 slagen, vier onder par, klom hij in de tussenstand van een gedeelde 79e naar de 67e plaats, wat net volstond om zich te plaatsen voor de finaleronden. In de tussenstand telt de 24-jarige Brusselaar zeven slagen meer dan de Engelsman Paul Waring en de Zuid-Afrikaan Darren Fichardt, die de leiding delen.

Het toernooi is ondertussen herleid tot een inhaalrace. Zo kon donderdag de helft van de spelers door de overvloedige regenval de eerste ronde niet afwerken. Ook vrijdag kon de opgelopen achterstand op het tijdschema niet weggewerkt worden. Nadat de baan terug bespeelbaar werd gemaakt, was het de intredende duisternis die vrijdagavond de spelbreker was, zodat er zaterdagmorgen nog een pak spelers de tweede hun ronde moesten afwerken.

Stand na tweede ronde

1. Darren Fichardt (ZAf) 132=66-66 -11

. Paul Waring (Eng) 132=65-67

3. Dean Burmester (ZAf) 133=66-67

. Jacques Kruyswijk (ZAf) 133=63-70

5. Stuart Manley (Wal) 134=67-67

. Haydn Porteous (ZAf) 134=67-67

. Pep Angles (Spa) 134=66-68

. Anton Karlsson (Zwe) 134=66-68

. Aaron Rai (Eng) 134=65-69

. Paul Peterson (VSt) 134=62-72

...

67. Thomas Detry (BEL) 139=70-69