Tom Boonen maakt vreemde val op Haaghoek

Tom Boonen kwam zopas ten val in de Omloop Het Nieuwsblad. Er was niemand anders betrokken.

Tom Boonen kwam ten val ter hoogte van de Haaghoek. Het gebeurde bij het links oprijden toen het peloton de grote weg verliet. Boonen zat vooraan in het pak, en opeens ging hij neer. Er was niemand anders betrokken. De ex-wereldkampioen lag even op het beton, voordat hij weer rechtstond en hoofdschuddend terug op de fiets kroop.

Een vreemde val dus van de afscheidnemende renner. Hij viel op zijn rechterkant en scheurde zijn broek ter hoogte van de heup. Ook zijn beenstukken had een scheur ter hoogte van de knie. “Tornado Tom” kon zijn tocht verder zetten en vond meteen weer aansluiting bij het peloton. Volg hier alles live.

Foto: Photo News

