Unia: 'Verwacht dat beleid Zuhal Demir minstens even krachtig is als haar taal'

'De nieuwe staatssecretaris spreekt heel krachtige taal. Ik verwacht dat haar beleid minstens even krachtig is. En dat is ook echt nodig', dat zegt directeur Els Keytsman van Unia. Ze wil snel overleggen met Zuhal Demir (N-VA).

In Het Nieuwsblad had kersvers staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Demir de aanval geopend op het vroegere Gelijkekansencentrum. Demir vroeg zich in de krant onder meer af of Unia nog wel doet waarvoor het is opgericht en zei dat het centrum zich 'belachelijk' maakt met voorstellen als vacatures enkel voor vrouwen.

Keytsman repliceert dat Demir veel werk voor de boeg heeft. Ze verwijst daarbij naar de cijfers over 2016 die Unia deze week presenteerde. Nooit eerder klopten zoveel mensen aan bij Unia voor discriminatie op de arbeidsmarkt en in het onderwijs.

Els Keytsman Foto: BELGA

'Blijkbaar is onze brief met felicitaties en een uitnodiging om elkaar te zien nog niet aangekomen', vervolgt Keytsman. Unia overlegt regelmatig met alle betrokken ministers van alle betrokken beleidsniveaus, zegt ze. 'Met Elke Sleurs (Demirs voorganger) zaten we regelmatig samen en die manier van werken willen we voortzetten.'

Pietenkwestie

Demirs verwijzing naar de hele Zwarte Pietenkwestie wekt enige verwondering op. De prioriteit van Unia is discriminatie aanpakken, luidt het, en zeker niet de Pietenkwestie. Unia krijgt er regelmatig vragen over, de laatste communicatie erover dateert van enkele jaren geleden, klinkt het. De recentste heisa draaide overigens niet rond Unia, maar wel het Minderhedenforum.

En dan is er nog de audit waarvoor stemmen opgaan. 'Iedereen is van harte welkom, we hebben niets te verbergen', zegt Keytsman daarover. Unia is 'heel transparant', klinkt het nog. 'We moeten gewoon heel vlug rond de tafel zitten', besluit de directrice van Unia.

Een toevallig verspreide interne mail in een zaak over antisemitisme zette vrijdag de discussie tussen N-VA en Unia weer op scherp. Vlaams minister Homans pleitte voor een doorlichting.