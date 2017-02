Kunnen parlementsleden zelf beslissen over hun loon?

Belgische parlementsleden verdienen goed hun brood. Vooral hun onbelaste onkostenvergoedingen zijn royaal. Peter De Roover (N-VA) vraagt dat een onderzoeksbureau bekijkt of de bedragen door de beugel kunnen.

De Roover pareert vragen over zijn verloning op de juiste manier. ‘Hoe kan ik nu oordelen of mijn loon fatsoenlijk is?’ Om te weten waarover we spreken: De Roover krijgt, net zoals elke federale fractieleider, jaarlijks 146.757 euro bruto, waarvan 37.475 euro als onkostenvergoeding. Zo blijkt uit cijfers die De Standaard heeft opgevraagd. Voor elk van de 30 Kamerleden in zijn fractie, krijgt De Roover daar per maand ook nog eens 10,58 euro bruto extra en een bijkomende onkostenvergoeding van 6,48 euro om precies te zijn. Wat de zetelende politici uiteindelijk netto overhouden van hun jaarwedde, hangt uiteraard af van de hoogte van de afdracht aan hun partij en hun familiale situatie.



Uiteraard gaat het om veel geld, beseft De Roover, maar hij weigert om de rekening van hemzelf of collega’s te maken. ‘Dat is dan ook niet aan ons. Wat als u uw eigen loonsonderhaling mocht voeren? Niets menselijks is ons parlementsleden vreemd. Hoe geloofwaardig zou het zijn als we zelf onze verloning gaan evalueren?’ De Roover heeft naar eigen zeggen geleerd uit de moeilijke discussie over de parlementaire pensioenhervorming. ‘Iedereen was het er over eens dat ook wij langer moeten werken. Tot dat concreet moest uitgewerkt worden.’ De discussie over de hoogte van de parlementaire weddes is volgens De Roover niet ernstig gevoerd in bijvoorbeeld de nieuwe werkgroep deontologie in de Kamer.



De N-VA’er wil daarom dat een extern bureau, genre Ernst & Young, de hoogte van de parlementaire vergoeding vergelijkt met de vergoedingen in buitenlandse parlementen en in de privé. Zo liet hij vrijdagavond weten in De Afspraak. Dat laatste is niet onbelangrijk omdat nogal wat politici vandaag menen dat ze met hun talenten veel meer zouden kunnen verdienen in de privé.

Het mag geen vrijblijvende oefening worden. ‘Of nu blijkt dat we te veel verdienen of onderbetaald zijn, dan moeten we met die bevindingen aan de slag.’

Grote verschillen

Een dergelijk benchmarkonderzoek is al eens uitgevoerd voor de parlementaire vergoedingen in het Vlaams parlement in 2012. Daaruit bleek dat over het algemeen de Vlaamse parlementsleden marktconform worden vergoed, maar dat er grote verschillen bestaan afhankelijk van de functie.



Dat is ook in de Kamer zo, zelfs al heeft Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) 20 procent ingeleverd en gewone Kamerleden slechts 5 procent. Feit blijft dat Bracke meer dan het dubbele krijgt van De Roover, die op zijn beurt ruim de helft meer krijgt dan de leden van zijn fractie. Ook commissievoorzitter worden, levert een flinke loonsverhoging op.

Er is ook een systeem gegroeid van bijkomende functies in het parlement, zoals ondervoorzitter of secretaris, waar weinig inhoud aan zit, maar die goed vergoed worden. Die functies worden vaak uitgedeeld als troostprijs voor wie naast een ministerambt heeft gegrepen. De vraag is of de loonspanning tussen al die functies in het parlement gerechtvaardigd is. Het is een van de redenen waarom De Roover vindt dat de kwestie moet geobjectiveerd worden.

Taboe

De kwestie uitbesteden, kan ook helpen om het gesprek onder politici überhaupt mogelijk te maken. Want geld blijft ook in de halfronden gevoelig. Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) sprong in 2009 uit de ban toen hij onomwonden bekende dat hij zijn eigen loon (bij zijn aantrede verdiende hij ongeveer 17.000 euro netto per maand) te hoog vond. Hij stond een deel ervan later af voor de bouw van een boeddhistische tempel in het Waalse Hoei. Ook Siegfried Bracke (N-VA) zei in volle Telenet-heisa dat hij bereid was om de discussie te voeren over zijn verloning. Maar het blijft haast een taboe.



Wat ook al opviel in 2012: parlementsleden krijgen in verhouding een erg ruime onkostenvergoeding krijgen. Kamerleden en Vlaams Parlementsleden ontvangen tot een kwart van hun loon op die manier. Vaak gaat het om bedragen die een pak Belgen nog niet verdienen op jaarbasis.



Dat systeem is typisch Belgisch gegroeid: de onkostenvergoeding is niets meer dan een stuk loon waar ze geen belastingen op betalen. Hun bedrijfswagen, als het ware, zij het een uit de hogere klasse. Het vermijdt dat een groot deel van het bruto wegbelast wordt. Maar ook die regeling zou geëvalueerd worden.



Onzeker

Zonder op de conclusies van die evaluatie vooruit te lopen, een job in het parlement blijft een erg goed betaalde job in vergelijking met de gangbare lonen in België. Het gemiddelde brutomaandloon in België was bijvoorbeeld 3.414 euro in 2014 volgens de federale overheidsdienst Economie.

Voor een deel verdienen zetelende politici flink meer omdat ze een maatschappelijk cruciale functie bekleden, omdat het hen immuun moet maken voor lobbying van buiten af en omdat het een onzekere job is. Niemand weet of hij of zij na de verkiezingen opnieuw verkozen raakt. En wie niet verkozen raakt, kon tot voor kort niet terugvallen op stempelgeld. Daar tegenover staat dus een royaal statuut. Waar amper een inspanningsverbintenis aan gekoppeld is. Al moeten Vlaams Parlementsleden wel al minstens 80 procent van de vergaderingen bijwonen om 100 procent van het loon te krijgen. Toch blijft de vaststelling dat parlementsleden die hun werk goed doen en parlementsleden die het laten hangen evenveel krijgen. De logica is immers dat er slechts een evaluatiegesprek is dat telt voor politici: dat met de kiezer in het stemhokje.