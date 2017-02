Gerechtelijk onderzoek geopend tegen Fillon

Het financiële parket in Frankrijk heeft aangekondigd dat het corruptieonderzoek naar de rechtse presidentskandidaat François Fillon verdergaat. Er wordt een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Het corruptieonderzoek naar de conservatieve presidentskandidaat François Fillon bereikt een nieuwe fase. Het Franse financiële parket heeft besloten een strafrechtelijk onderzoek te openen naar mogelijke daden van ‘verduistering van publieke middelen, misbruik van sociale goederen, medeplichtigheid en het verzwijgen van deze misdrijven, machtsmisbruik en schending van de plicht om te rapporteren’, melden verschillende Franse media.

De onderzoekers van het centraal bureau voor de bestrijding van corruptie en van financiële en fiscale inbreuken (OCLCIFF) hadden vorige week - toen de voorlopig resultaten van het inleidend onderzoek werden overgemaakt aan het parket - al duidelijk gemaakt dat het onderzoek niet stopgezet zou worden. ‘Verschillende elementen die al verzameld werden, laten niet toe het dossier te klasseren’, luidt het nog. ‘De onderzoeken worden voortgezet met strikt respect voor de regels’, klonk het toen.

‘Penelope-gate’

Dat onderzoek was op 25 januari opgestart nadat het satirische blad Le Canard Enchaîné had geschreven dat Fillon familieleden had laten betalen voor fictieve jobs. In het onderzoek wordt nagegaan of Fillons vrouw Penelope tussen 1986 en 2013 effectief werkte als zijn parlementaire medewerkster, dan wel of het om een fictieve job ging. Ze verdiende in die periode 680.380 euro netto.

‘Penelope-gate’ houdt de campagne van Fillon in een wurggreep. In de peilingen is de trend al enkele weken duidelijk: hij zakt stilaan weg onder de grens van 20 procent in de eerste ronde op 23 april, en dreigt zo de tweede ronde niet te halen.

Fillon is voorlopig van plan om in de race om het Franse presidentschap te blijven, ‘wat er ook gebeurt’. Dat zei hij in een interview met de Franse krant Le Figaro.