Heteroseksuele vrouwen hebben het minste orgasmes

Lesbische of biseksuele vrouwen hebben vaker een orgasme dan heteroseksuele vrouwen. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Een onderzoek van Archives of Sexual Behavior legt het verschil in orgasmes bloot tussen mannen en vrouwen, en mensen met verschillende seksuele oriëntatie. Wetenschappers bevraagden 52.600 mensen in de Verenigde Staten, en concludeerden dat er een ‘orgasm gap’, een groot verschil in aantal orgasmes, is tussen de verschillende genders en seksuele oriëntatie.

Volgens de onderzoekers kan de ‘orgasm gap’ wel gedicht worden. ‘Het feit dat lesbische vrouwen hoger scoren maakt duidelijk dat heteroseksuele vrouwen hun frequentie nog kunnen verhogen.’

‘Gouden trio’

De onderzoekers stellen oplossingen voor waardoor koppels hun aantal orgasmes kunnen verhogen. Het ‘gouden trio’, genitale stimulatie, hevig kussen en orale seks, wordt als belangrijkste naar voor geschoven.

Er zijn nog andere handelingen die men kan stellen om het aantal orgasmes te stimuleren:

- Vragen wat je partner wil in bed

- Sexy lingerie dragen

- Nieuwe standjes uitproberen

- Anale stimulatie

- Over seksuele fantasieën praten

De onderzoekers stelden vast dat er zowel sociale als evolutionaire ideeën zijn waarom vrouwelijke en mannelijke orgasmes verschillen. Zo is er bijvoorbeeld nog altijd een stigma over vrouwelijke seksualiteit. De mannelijke overtuiging dat de meeste vrouwen klaarkomen enkel door penetratie blijft ook nog altijd overeind.

Evolutionair is het zo dat mannelijke orgasmes dienen voor de voortplanting, terwijl het vrouwelijke orgasme zorgt voor een langetermijn band met de partner.