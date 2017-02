Politie-inspecteur verdacht verspreiden racistische foto van Mechelse commissaris

Er is een racistische afbeelding opgedoken van de Mechelse commissaris Jinnih Beels (39). Het parket is een onderzoek gestart om te achterhalen wie er verantwoordelijk is. Er is al een verdachte opgepakt. Het zou gaan om een politie-inspecteur.

De inspecteur is ook met onmiddellijke ingang geschorst. Het parket benadrukt wel dat het onderzoek nog volop loopt en het dus nog moet blijken of de verdachte inderdaad verantwoordelijk is voor de feiten.

Bij het lokale politiekorps van de zone Mechelen-Willebroek circuleert een foto van een politiecommissaris met racistische opschriften erbij op een private WhatsApp-groep van politiemedewerkers.

De korpsleiding is naar eigen zeggen vrijdag daarvan op de hoogte gebracht en heeft op zijn beurt het parket ingelicht. Het parket stelt dat er intussen ook al een verdachte is opgepakt, maar wil voorlopig niet kwijt of het ook effectief om een politiemedewerker gaat.

Foto: rr

De Mechelse afdeling van het parket van Antwerpen zegt dat het om strafrechtelijke feiten gaat die zeer ernstig genomen worden. De politie laat dan weer weten dat een groot aantal leden van het korps die de foto te zien hebben gekregen, al hun afkeuring hebben laten blijken.

‘Als politiekorps zullen wij naast het onderzoek, dat lopende is, ook de meest gepaste maatregelen nemen’, klinkt het. ‘Dit is totaal onaanvaardbaar. Wij zullen ons burgerlijke partij stellen, want dit is een blamage voor ons korps en haar medewerkers, evenals van de waarden die wij uitdragen.’

Walgelijk racisme jegens politie-officier. Terechte kordate reactie politiemensen, korpsleiding en parket. Daders opsporen en straffen. (1) — Bart Somers (@BartSomers) 24 februari 2017

Politie Mewi heeft cultuur van respect voor diversiteit. Mocht een rotte appel dit gedaan hebben, moet hij er onmiddellijk uit ! (2) — Bart Somers (@BartSomers) 24 februari 2017

'Verbijsterd'



De politievakbond VSOA is naar eigen zeggen 'verbijsterd' over de foto. Tegelijk wordt benadrukt dat de politiezone onlangs werd vrijgepleit van racisme. Ondervoorzitter Vincent Houssin wijst er wel op dat het betrokken korps 400 leden telt, en dat het niet uit te sluiten is dat een individueel personeelslid een ongeoorloofde daad stelt. 'Een personeelslid dat met opzet een daad van racisme en of discriminatie stelt, hoort niet thuis in het politielandschap', aldus Hoessin