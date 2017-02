Waarom tientallen Amerikaanse vrouwen dezelfde tattoo laten zetten

In Amerikaanse tattooshops hebben meer dan honderd vrouwen de afgelopen week ‘Nevertheless, she persisted’ op hun huid laten vereeuwigen. De quote uit de hoorzitting van de gecontesteerde Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions is ondertussen een strijdkreet geworden voor emancipatie.

Begin deze maand ondervroegen Amerikaanse senatoren Jeff Sessions, die door Amerikaans president Donald Trump was voorgedragen als openbaar aanklager. Democratisch senator Elizabeth Warren wilde daarbij een kritische brief voorlezen van de weduwe van Martin Luther King, uit de periode in de jaren 80 toen Sessions een benoeming bij het hooggerechtshof miste na beschuldigingen van racisme.

Mitch McConnell, de Republikeinse meerderheidsleider in de Senaat, legde Warren het zwijgen op omdat ze ‘de motieven en het gedrag van onze collega van Alabama’ - Sessions dus - verbaal had aangevallen, en dat mag niet volgens de zogenaamde Regel XIX. Eerder had Warren ook al ene waarschuwing gekregen omdat ze een andere belastende brief wou voorlezen. ‘Ze was gewaarschuwd, ze kreeg een verklaring. Toch zette ze door’, verantwoordde McConnell zich achteraf.

Warren kon daardoor niet meer tussenkomen in de hoorzitting. De democrate liet zich echter niet tegenhouden en las de brief buiten voor via Facebook Live. Een actie waarvoor Warren onder andere geprezen werd door de voormalige presidentskandidaten van haar partij, Bernie Sanders en Hillary Clinton. Die laatste herhaalde daarbij de woorden van McConnell. ‘We moeten allemaal doorzetten.’

Sessions is ondertussen al lang benoemd, maar Warren werd een symbool voor emancipatie en ‘toch zette ze door’ een soort mantra. In die mate zelfs dat Nora McInerny besloot de woorden te laten tatoeëren. Omdat een paar vrienden haar voorbeeld wilden volgen, maakte ze een Facebook-evenement aan voor een afspraak bij de plaatselijke Brass Knuckle Tattoo Studio.

McInerny maakt het evenement per ongeluk echter publiek. Tot haar grote verbazing bleken meer dan 2.000 mensen geïnteresseerd. Volgens de plaatselijke krant Star-Tribune lieten uiteindelijk meer dan 100 vrouwen een variant van de leuze op hun huid vereeuwigen. Ondertussen kregen ook verschillende andere tattooshops in de VS de vraag om de tattoo te zettten.