Marine Le Pen weigert ondervragingen

Marine Le Pen, de presidentskandidate van de Franse extreemrechtse partij Front National, weigert zich door de gerechtelijke politie te laten ondervragen in het onderzoek naar fictieve tewerkstelling in het Europees Parlement. Dat schrijft de Franse krant Le Monde.

Le Pen wordt ervan verdacht twee medewerkers van haar partij jarenlang te hebben uitbetaald met geld van de Europese Unie, voor een totaalbedrag van bijna 340.000 euro. De twee stonden ingeschreven als medewerkers van Marine Le Pen, die lid is van het Europees Parlement. Maar in plaats van parlementair werk zouden ze opdrachten voor de extreemrechtse Franse partij hebben uitgevoerd.

De politica was woensdag door de federale gerechtelijke politie opgeroepen voor een ondervraging over die zaak. Ze moest zich om 14 uur melden op het kantoor van de gerechtelijke politie in Nanterre, maar Le Pen stuurde haar kat, zo schrijft Le Monde.

‘Politiek complot’

Le Pen liet schriftelijk weten dat ze aan geen enkele oproeping van de politie gehoor zal geven tot aan de Franse parlementsverkiezingen. Die vinden plaats op 11 en 18 juni, ongeveer anderhalve maand na de presidentsverkiezingen. De politica kan de verzoeken van de Franse politie naast zich neerleggen omdat ze parlementaire onschendbaarheid geniet, zo verduidelijkt het blad nog.

Catherine Griset, de kabinetschef van Le Pen, werd woensdag wel ondervraagd. Zij werd in verdenking gesteld voor misbruik van vertrouwen.

Le Pen heeft de beschuldigingen van fictieve tewerkstelling ontkend. Ze beweert dat er sprake is van een ‘politiek complot’.