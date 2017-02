Tom Boonen verstopt zich tijdens verkenning van Omloop Het Nieuwsblad

Met de 72e Omloop Het Nieuwsblad start zaterdag ook het wielerseizoen in België. De laureaat van de openingsklassieker, die voor het eerst tot de WorldTour behoort, volgt op de erelijst Greg Van Avermaet op. Tom Boonen won de Omloop nog nooit maar is in zijn allerlaatste deelname één van de topfavorieten. De kopman van Quick Step Floors zou aanvankelijk het parcours niet verkennen maar trok ondanks het slechte weer vrijdag toch op pad . Goed verscholen achter ploegmaats vloog hij over de kasseien van de Haaghoek maar onze fotograaf ter plekke (die er deze dagen kampeert) kon hem toch “betrappen”.

Aan het parcours wijzigden de organisatoren niet zo veel. Wel werd de Molenberg opnieuw ingelast. Een korte nijdige bult die als dertiende en meteen laatste helling op het traject ligt. Van die hindernis is het nog 35 kilometer tot aan de Emile Clauslaan te Gent waar, net als vorig jaar, de eindmeet getrokken ligt.

De blauwe brigade van Quick Step Floors vloog over de kasseien Foto: Peter Malaise / pma

Tom Boonen reed goed verscholen rond, achter de rug van enkele ploegmaats Foto: Peter Malaise / pma

Ook de mannen van Fortuneo-Vital Concept trokken op verkenning Foto: Peter Malaise / pma

Koud en nat: goed induffelen was dus de boodschap Foto: Peter Malaise / pma

In de schaduw van het ICC en ‘t Kuipke, aan diezelfde Emiel Clauslaan, wordt om 11u35 het startsein gegeven. Dat de wielerfans zich opnieuw ‘en masse’ naar de Arteveldestad zullen begeven, is een publiek geheim. De renners trekken vanuit Gent naar Sint-Kornelius-Horebeke waar na 51 kilometer koers de kasseizone van de Haaghoek een eerste keer wordt aangedaan. Net daarna volgt met de Leberg de eerste beklimming van de dag. Na 91 kilometer passeren de renners opnieuw aan de Haaghoek maar ze hebben er dan onder andere al de Berendries, de Muur van Geraardsbergen en de Valkenberg opzitten. Na de derde en laatste passage aan de Haaghoek zit men al in volle finale en zijn er nog de Leberg en Molenberg als hellingen en de kasseizones van de Padde- en Lippenhovestraat te Zottegem en de Lange Munte van Balegem. Na 198,3 kilometer kennen we op de Emile Clauslaan de opvolger van Greg Van Avermaet.

De olympische kampioen start ook nu weer als één van de topfavorieten. Hij krijgt bij BMC het absolute kopmanschap. Wereldkampioen Peter Sagan, vorig jaar tweede, heeft die status bij Bora-Hansgrohe. Quick-Step Floors kan dan weer meerdere troeven uitspelen. Het team brengt Belgisch kampioen Philippe Gilbert, in 2006 en 2008 nog laureaat, de Nederlander Niki Terpstra (in 2015 tweede na Stannard) en natuurlijk Tom Boonen aan de start. Die laatste zou maar al te graag dat kleine gaatje op zijn palmares nog opvullen. Hij krijgt daar zaterdag de allerlaatste kans toe.

Bij die andere Belgische WorldTourformatie, Lotto-Soudal, zetten ze alles op het duo Tiesj Benoot en Jürgen Roelandts. Benoot jaagt nog steeds op die eerste grote profzege terwijl Jürgen Roelandts zijn palmares dit jaar verder wil aandikken.

Bij Cannondale-Drapac steekt Sep Vanmarcke net boven de Nederlanders Sebastian Langeveld en Dylan van Baarle uit. De West-Vlaming wil graag zijn exploot van 2012 nog eens overdoen. Vorig jaar liet hij de Omloop voor wat die was, dit seizoen ligt dat anders. Tweevoudig winnaar Ian Stannard voert de Team Sky-troepen aan. Stannard won in 2014 en 2015 en mag rekenen op de steun van onder andere zijn Britse landgenoot Luke Rowe.

Daarmee hebben we het kransje ex-winnaars gehad maar dan zijn er ook nog mannen als Jens Keukeleire, Lars Boom, Stijn Vandenbergh en Oliver Naesen, Edward Theuns en een aanzienlijk pak andere renners die allemaal een gooi willen doen naar die eerste zege op Belgische bodem.