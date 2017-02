Jasper Stuyven over het openingsweekend: “We moeten het weer nemen zoals het komt”

Jasper Stuyven zal proberen om zijn overwinning in de vorige editie van Kuurne-Brussel-Kuurne te verdedigen. “Wie wil niet schitteren in het openingsweekend in eigen land? Mijn voorbereiding verliep alleszins goed”, aldus de triomfator van vorig jaar.

In de 69e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne (1.BC) van zondag 26 februari, traditioneel de afsluiter van het tweeluik van het Belgische openingsweekend, schotelen de organisatoren de renners dit jaar twaalf hellingen voor, ééntje meer dan in 2016. Nieuwkomer is de Onkerzeleberg, na 68 kilometer koers.

De Oude Kwaremont, iets over halfkoers, zal opnieuw een cruciale rol spelen in de verdere uitdunning van het peloton. Vorig jaar kwam het alvast niet tot een massasprint. Op 17 kilometer van de eindmeet sprong Jasper Stuyven weg uit een omvangrijke groep nadat hij al de hele dag heel bijzonder actief was. Stuyven rondde zijn solo af en mag zondag met rugnummer 1 op pad.

De 24-jarige renner van Trek-Segafredo zelf is er klaar voor. “De voorbereiding verliep goed en wie wil nu niet schitteren tijdens het openingsweekend in eigen land? En ja, dat mag in slechte weersomstandigheden zijn, al zeg ik niet dat ik regen en temperaturen bij het vriespunt echt leuk vind. We moeten het maar nemen zoals het komt”, lacht hij.

Of Stuyven er volgend jaar opnieuw in slaagt om het hele peloton een neus te zetten, weten we na de twee plaatselijke ronden van elk 15,3 kilometer op en rond de Brugsesteenweg van Kuurne. De kans dat het opnieuw tot een massasprint komt, lijkt evenwel reëel. Daar zullen de ploegen van de sprinters wel alles voor doen.