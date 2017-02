Belg plots hit in buitenland na knappe cover in kerk

Schotenaar Tim De Pooter wist niet wat hem overkwam toen hij de views op een van zijn video’s plots pijlsnel de hoogte in zag gaan. Een Pools radiostation pikte zijn cover van het nummer Chop Suey van System Of A Down op, waardoor verschillende andere media al snel volgden. En niet zonder reden.

Tim is 26 jaar oud en werkt in het dagelijkse leven op een accountantskantoor. In zijn vrije tijd zingt Tim, onder meer bij de band Furism, en drumt hij bij Brenner. Nadat hij onlangs een optreden had in de Sint-Cordula kerk in Schoten, wilde hij er een van zijn favoriete nummers van metalband System Of A Down te coveren op piano.

‘Het idee om het nummer te bewerken, ontstond toen ik met vrienden naar een Quick-restaurant reed en we met zijn allen luidkeels aan het meebrullen waren in de auto..’

Tim in actie met zijn band Furism Foto: Furism

‘Ik dacht dat het omzetten van zo’n rocknummer in een uitwerking op piano met zang wel eens een nieuw publiek zou kunnen aanspreken, vertelt Tim. Mensen rondom mij schrokken ook van het verschil met het origineel. Gezien de band, zij het op een nogal dubieuze manier, zingt over engelen en dergelijke leek de kerk me een voor de hand liggende keuze.’

De video van de cover die Tim op YouTube, begon op een bepaald moment meer dan duizend views per uur te verzamelen. Uit statistieken van YouTube bleek dat zowel Poolse als Griekse media over zijn cover schreven. ‘Dat was een super gevoel. Ik wil nu ook zo snel mogelijk iets nieuw maken, maar dat vraagt natuurlijk best wel wat voorbereiding en geduld.’