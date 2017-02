2030 is nu

24 februari 2017 Ine Renson

Kinderen die opgroeien in de buurt van drukke wegen hebben minder ontwikkelde longen. Luchtvervuiling zou bovendien verantwoordelijk zijn voor dementie, een vijfde van alle longkankers, en hart- en vaatziektes. Experts pleiten er daarom voor om nieuwe crèches, scholen en ziekenhuizen een halve kilometer of verder van drukke wegen af te bouwen. Voldoet uw crèche aan die norm? Ontdek het zelf.

12.30 – 13.30 uur Volg live mee op facebook Wouter Van Driessche interviewt journaliste Ine Renson en epidemioloog Wouter Arrazola de Oñate over het verwoestende effect van het verkeer op onze gezondheid.

Het verkeer heeft vooral bij kwetsbare bevolkingsgroepen een negatief effect op de gezondheid. Om de blootstelling aan hoge concentraties van ultrafijn stof te verminderen, zouden ziekenhuizen, scholen, crèches en rusthuizen op een bepaalde afstand van belangrijke wegen moeten liggen. Uit talrijke wetenschappelijke studies blijkt dat de negatieve gezondheidseffecten het grootst zijn binnen een straal van 500m rond drukke wegen. Dat is ook wat Childproof, een platform van organisaties en wetenschappers rond de Gezinsbond adviseert.

In Nederland geldt sinds 2008 een perimeter van 50m rond provinciewegen en 300m rond rijkswegen. In Vlaanderen gaan parlementsleden van Groen over enkele weken een gelijkaardig voorstel indienen. De gezondheidsperimeter van 500m rond alle drukke wegen bleek politiek niet haalbaar.

Wat ziet u op de kaart?

De Standaard deed de oefening voor Vlaanderen en Brussel. Op de kaart hebben we een zone van 500m geplot rond alle drukke wegen in Vlaanderen en Brussel. Volgens EU-richtlijnen zijn dit wegen die jaarlijks meer dan 3 miljoen voertuigen slikken. Die zone hebben we aangevuld met een hoge-concentratiezone van 300m rond alle hoofdwegen en primaire wegen en een van 50m rond alle belangrijke wegen.

U ziet ook alle erkende Vlaamse crèches met meer dan 9 kinderen.

Betekent dit nu dat alle crèches in de foute zone – dat zijn er heel wat – moeten verhuizen? Of dat u uw kinderen daar moet weghalen? Dat zou absurd zijn, in het met wegen dooraderde Vlaanderen is er geen ontsnappen aan. We willen met deze kaart aantonen dat we vooral de oorzaken van luchtvervuiling moeten wegnemen.

Zoom in op de kaart om uw crèche terug te vinden. U kunt het effect van drukke wegen op luchtvervuiling bekijken tot op straatniveau. Het kan even duren voor de informatie op de kaart ingeladen wordt. Aanvullingen, suggesties en correcties kunt u ons steeds mailen.