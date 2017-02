Zenuwgas VX aangetroffen op gezicht van Kim Jong-nam

Kim Jong-nam, de oudere halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, is vermoord met zenuwgas. Op zijn gezicht zijn sporen gevonden van het zenuwgas VX. Dat blijkt uit de autopsie, meldt de Maleisische politie.

Kim Jong-nam, die in quasi-ballingschap leefde, stond bekend als criticus van het Noord-Koreaanse regime en het beleid van zijn familie. Hij stond op 13 februari in de ­lowcostterminal van de luchthaven van Kuala Lumpur in Maleisië, toen hij voelde dat iemand zijn hoofd greep en vasthield. Hij werd duizelig en vroeg hulp aan de baliemedewerkers. Die belden een ambulance, maar Jong Nam overleed nog voor hij het ziekenhuis bereikte.

Volgens de Maleisische autoriteiten was de aanval goed gepland. De twee vrouwen die het snelwerkende gif in zijn gezicht spoten, een Vietnamese en een Indonesische, werden opgepakt. De Maleisische politie heeft ook acht Noord-Koreanen geïdentificeerd die ze wil ondervragen in verband met de moord. Vier van hen zijn volgens de politie gevlucht, waarschijnlijk naar Noord-Korea.

Noord-Korea vindt dat Maleisië verantwoordelijk is voor de dood van Kim Jong-nam, zo bleek uit een bericht op de staatszender KCNA. Maleisië is ervan overtuigd dat Noord-Korea zelf achter de moord zit. Het overweegt nu de Noord-Koreaanse ambassadeur in Kuala Lumpur het land uit te zetten.