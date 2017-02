Trump wil grootste nucleair arsenaal hebben

President Trump wil het kernarsenaal van de Verenigde Staten uitbreiden zodat ze de ‘allergrootste’ worden. Dat verklaarde hij donderdag in een interview met het persbureau Reuters.

Slechts negen landen bezitten kernwapens: Rusland, het Verenigd Koninkrijk, China, India, Israël, Frankrijk, Noord-Korea, Pakistan en de Verenigde Staten. Volgens The Ploughshares Fund, een organisatie die ijvert voor het afbouwen van het kernwapenarsenaal, zijn er meer dan 15.000 nucleaire wapens in omloop wereldwijd. De VS en Rusland bezitten 93 procent van dat wapenarsenaal.

Volgens Trump lopen de Verenigde Staten achter met hun kernarsenaal en daar wil hij nu verandering in brengen.

Start-verdrag

De uitspraak van Trump sluit aan bij de uitgelekte inhoud van het eerste telefoongesprek dat hij voerde met de Russische president Vladimir Poetin op 28 januari.

Trump keerde zich in dat gesprek tegen het nieuwe Start-verdrag voor de beperking van strategische kernwapens, dat zijn voorganger Barack Obama in 2010 met Rusland sloot. De twee landen kwamen toen overeen om hun arsenalen tegen 2018 te beperken tot elk 1.550 kernkoppen. Het akkoord voorzag ook in een mogelijke verlenging met vijf jaar. Het was toen Poetin die mogelijkheid in het telefoongesprek ter sprake bracht, dat Trump zich negatief uitliet over het verdrag.

Kwaad op Noord-Korea en Rusland

Trump deelde ook mee dat hij ‘erg kwaad’ is op de rakettesten van Noord-Korea. Hij zei dat een versnelling van het raketdefensiesysteem voor bondgenoten van de VS, zoals Japan en Zuid-Korea, één van de vele opties is.

Hij klaagde ook over het Russische gebruik van een raket enkele weken geleden, aangezien dit een inbreuk was op het wapenverdrag. Hij zal het onderwerp aankaarten volgende keer dat hij Poetin spreekt, klonk het.