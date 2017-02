Marine Le Pen wil komaf maken met EU zoals we die nu kennen

Marine Le Pen, de extreemrechtse kandidate voor de Franse presidentsverkiezingen, verklaarde donderdag dat het ‘tijd is om een einde te maken aan de Europese Unie’.

Donderdag zette Le Pen, die op kop ligt in de peilingen, in Parijs haar visie uiteen over het politieke wereldtoneel.

‘Ook in Europa is het tijd om een einde te maken aan een Europese Unie die een samensmelting wil, die het Europa van de landen vernietigt’, aldus de partijleidster van het Front National.

‘De Unie beperkt Frankrijk, en scheidt ons land van de wereld (...) Ik ben blij met de heropstanding van de Europese bevolking tegen de Unie en voor Europa als een continent’, zei Le Pen, die daarbij vooral verwees naar de Brexit.

Als presidente zou Le Pen naar eigen zeggen aan ‘een ander Europa’ bouwen. Concreet wil ze een herziening van de Europese verdragen en een ‘Europa van vrije landen’.

‘Niet-inmenging niet hetzelfde als onverschilligheid’

Aan de start van haar conferentie benadrukte Le Pen dat ze de wereld en Frankrijk wil bekijken ‘zoals ze zijn, en niet zoals ik zou willen dat ze zijn’. Ze hekelde de waaghalzerij van de Verenigde Staten, en prees het ‘realisme en de wil tot veranderen’ van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump.

Over Afrika zei Le Pen te willen breken met ‘de betuttelende relaties en het moraliserende discours’. ‘Niet-inmenging is niet hetzelfde als onverschilligheid’, klonk het.

In de eerste plaats zou ze als Frans presidente ‘het nationaal belang verdedigen’. Daarbij hekelde ze de suprematie van de internationale instellingen, de dreiging die uitgaat van grote immigratiegolven, de onderhandelingen over de toetreding van Turkije en het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada.