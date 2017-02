Partijbestuur draagt Zuhal Demir voor als opvolgster Elke Sleurs

N-VA duidt vanavond een opvolger aan voor federaal staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid Elke Sleurs. Kamerlid Zuhal Demir wordt door het partijbestuur voorgedragen. Nu moet de partijraad dit nog bekrachtigen.

Op de partijraad van N-VA wordt beslist wie de opvolger wordt van Elke Sleurs. Kamerlid Zuhal Demir werd door het partijbestuur voorgedragen. De honderdvijftig leden van de partijraad moeten dit nu nog bekrachtigen.

Sleurs kondigde eerder deze week aan dat ze stopt als staatssecretaris om zich helemaal op de gemeenteraadsverkiezingen te storten. Door de capriolen van Siegfried Bracke moet ze immers als lijsttrekker proberen de N-VA-meubelen in Gent te redden.

Kandidaten

Sarah Smeyers leek aanvankelijk over de beste kaarten te beschikken om Elke Sleurs op te volgen. Ze heeft ervaring genoeg, is net als Elke Sleurs uit Oost-Vlaanderen en het voorbije jaar al twee keer gepasseerd. Ze greep zowel naast het fractievoorzitterschap als naast de functie van penningmeester van de partij. Maar het uitblijven van witte rook kon op een ander denkspoor wijzen.

Een andere denkpiste was het terughalen van Helga Stevens naar de Wetstraat. Het dove Europarlementslid uit Gent is een oudgediende. Met haar beperking heeft ze al menig glazen plafond aan diggelen geslagen.

De job is niet erg risicovol, maar wel een beetje ondankbaar. Want wat kun je nog realiseren in amper twee jaar tijd? Het was ook mogelijk dat de partij de bevoegdheden verdeelde onder de resterende ministers, al zou ze zo de indruk wekken de functie niet belangrijk te vinden.