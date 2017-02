2030: over dit dossier Na de beloftes op de klimaattop van Parijs eind 2015 en de Vlaamse klimaattop vorig jaar, moet 2017 het jaar van de actie worden.



De Standaard onderzoekt daarom dit jaar met welke maatregelen we onze planeet leefbaar willen houden. Als we de klimaatdoelstellingen van 2030 (40% minder CO2-uitstoot) willen halen moeten we in alle sectoren fossiele brandstof vervangen door schone energie. We bekijken hoe de overheid, het bedrijfsleven en wijzelf het verschil kunnen maken.