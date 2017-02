Gezond leven? Eet geen vijf, maar tien porties groenten en fruit per dag

Vijf porties groenten en fruit per dag zijn goed voor je, maar tien porties zijn veel beter. De porties verdubbelen kan wereldwijd tot 7,8 miljoen vroegtijdige sterfgevallen voorkomen per jaar. Dat concluderen wetenschappers van de School of Public Health aan Imperial College London op basis van een onderzoek.

Iedereen die een beetje groenten en fruit eet, verlaagt het risico op gezondheidsproblemen. Een dagelijkse inname van 200 gram (ofte: 2,5 porties van 80 gram) vermindert het risico op hartkwalen al met 16 procent. De kans op een beroerte verkleint met 18 procent en een vaatziekte komt 13 procent minder voor. Daarnaast verklein je het risico op kanker met 4 procent en dat op een vroegtijdige sterfte met 15 procent.

800 gram per dag

Maar er valt meer voordeel uit te halen voor je gezondheid. ‘We wilden onderzoeken hoeveel groenten en fruit mensen nodig hebben om zich optimaal te beschermen tegen ziekten en een vroegtijdige dood. Onze resultaten suggereren dat de aanbevolen vijf porties al goed is, maar dat tien porties nog veel beter is’, zegt hoofdauteur dokter Dagfinn Aune. Slaag je erin om dagelijks 800 gram te eten? Dan maak je 24 procent minder kans op een hartkwaal, 33 procent minder op een beroerte en 28 procent minder op een vaatziekte. Het risico op kanker verkleint met 13 procent en in totaal verminder je de kans om vroeg te sterven met 31 procent.

Vergeet niet te variëren

De studie toont aan dat niet alle groenten en fruit gelijk zijn. De meeste goede eigenschappen voor de gezondheid haal je eruit als je varieert. Een ideale combinatie doorheen de dag: twee kiwi’s, 1 appel, 1 peer, een halve pompelmoes, 8 stukjes bloemkool, 1 glas versgeperst fruitsap, 3 eetlepels erwten, 2 stammetjes broccoli en 1 tomaat.

Gezond tussendoortje

Om het risico op kanker te beperken ga je best voor veel groene groenten zoals bonen, kolen, gele en oranje soorten zoals wortels en pepers. Appels, peren, citrusvruchten, groene bladgroenten voorkomen dan weer het best hartziekten en beroertes. Of je ze nu rauw eet of gekookt: dat maakt volgens de vorsers niets uit, zolang je ze maar binnen krijgt. Vind je het toch moeilijk om het aantal porties op te drijven? Sarah Toule van World Cancer Research heeft twee gouden tips. ‘Begin rustig en voeg dagelijks een gezonde snack toe aan je lunch. Vervang een slecht tussendoortje tussen een portie groenten of een stuk fruit’, zegt ze in de Britse krant The Guardian.