Coucke koopt eigen everzwijnrestaurant

Ondernemer Marc Coucke gaat verder met de uitbouw van zijn patrimonium in het Ardennenstadje Durbuy. Hij heeft er nu ook het bekende hotel-restaurant ‘Le Sanglier des Ardenne’ gekocht.

Frédéric Cardinael, chef van het restaurant, bevestigt een bericht daarover uit zakenkrant L’Echo. Verdere details worden vrijdag pas bekendgemaakt, klinkt het.

Dat Coucke ook culinaire plannen heeft in Durbuy, is geen geheim. Zo strikte hij eerder al sterrenchef Wout Bru om achter het fornuis te staan in La Petite Merveille, een van de avonturenparken die Coucke er gekocht heeft. Bru zou ook meewerken aan de catering in de rest van het park.

Coucke is sinds de verkoop van zijn farmabedrijf Omega Pharma aan Perrigo stevig op overnamepad in Durbuy. Hij wil de bestaande avonturenparken ombouwen tot een groot natuurpark met elektrische treintjes. Het volledige project beslaat een oppervlakte van zowat 500 hectare. ‘Daarmee zijn we in oppervlakte groter dan Disneyland Parijs’, zei de zakenman eerder daarover.

Niet iedereen is even enthousiast over de aanpak van de miljardair. Een groep buurtbewoners heeft zich gegroepeerd in de vereniging SOS Durbuy. Zij vrezen dat het park te veel toeristen zal lokken, en daardoor net een ecologische ramp zal worden voor de regio.