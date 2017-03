De nieuwste gezondheidstrend is ‘clean sleeping’

‘Clean sleeping’ is na ‘clean eating’ de nieuwste gezondheidstrend van dit jaar. Deze levensstijl stelt een kwalitatieve nachtrust voorop.

De aanhangers van clean sleeping stellen dat je ten minste acht uur en liefst zelfs tien uur per nacht slaapt. Maar niet enkel het aantal uur slaap telt, ook de kwaliteit ervan is van belang.

Actrice Gwyneth Paltrow is een fervente aanhanger van het concept ‘clean sleeping’. Volgens haar is ‘clean sleep’ simpelweg dat beetje slaap dat losstaat van de roes van de dag. Ze promoot al langer een gezonde levensstijl, en stelt een aantal tips voor om clean sleeping in de praktijk te brengen.

- Ga op een vast uur slapen - Gebruik geen technologie een uur voor het slapengaan - Drink geen cafeïne meer na 16 u. - Drink geen alcohol vlak voor bedtijd - Zet je telefoon uit en hou het weg van je bed - Beweeg genoeg overdag

Daarnaast kan je ook aan yoga doen en zo veel mogelijk een goede balans vinden tussen werken, sporten, eten en slapen.