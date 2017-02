VIDEO. Koningin Mathilde stopt om gewonden van verkeersongeval te helpen

Op haar missie in Laos heeft Koningin Mathilde haar goed hart getoond. Toen ze op weg naar een restaurant in de drukke stad Pakse een ongeval zag gebeuren, liet ze haar konvooi halt houden zodat de dokters die meereisden, hulp konden bieden.

Koningin Mathilde, die op Unicef-missie is in Laos, was met een konvooi van vijftien wagens onderweg van de Wat Phu-tempel naar een restaurant in de stad Pakse, toen ze plots de wagens liet stoppen. In het drukke verkeer was een ongeval gebeurd met twee bromfietsers en de koningin kon het niet over haar hart krijgen om gewoon voorbij te rijden.

Foto: dhs

Zeker omdat in het gevolg van de koningin ook enkele dokters van Unicef meereisden. Die schoten onmiddellijk in actie en boden de gewonden bijstand.

Koningin Mathilde laat konvooi in Laos stoppen om te helpen bij ongeval met bromfietsen. "Koninklijke" ambulance blijft achter bij gewonden. pic.twitter.com/DiUrk2jj2U — Wim Dehandschutter (@WDehandschutter) 23 februari 2017

Het hele koninklijke gezelschap moest daardoor een kwartier wachten voor het de tocht naar het restaurant verder kon zetten.

De drie gewonden liepen maar lichte kwetsuren op.

Foto: dhs