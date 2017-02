Discussie over geluidsnormen verhuist drie weken naar achtergrond

Verschillende werkgroepen zullen zich buiten over alle voorstellen om het dossier van de geluidsoverlast door de luchthaven Brussels Airport grondig in kaart te brengen. Over drie weken zullen de ministers dan verder overleggen. Zowel Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), zijn Brusselse collega Rudi Vervoort (PS) en federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) waren daar voorstander van.

Vanochtend werd op een nieuw overleg over geluidshinder rond Brussels Airport eindelijk een soort van vergelijk gevonden. Meerdere werkgroepen zullen de verschillende voorstellen bekijken en de lasten vergelijken. Opdracht is het hele dossier te 'objectiveren' en zo een zoektocht naar een oplossing mogelijk te maken..

‘Er zijn ontzettend véél facetten, alles moet in kaart gebracht worden, dat is heel wat werk op de plank’, verklaarde Vlaams minister-president Bourgeois tegenover VRT. ‘Ik hoop dat er mensen van goede wil aan tafel zitten.’

Ook Brussels minister-president toonde zich er voor aanvang van de vergadering voorstander van dat alle voorstellen naast elkaar gelegd werden. Beide gewestregeringen wezen ook naar de federale regering en bevoegd minister Bellot om initiatief te nemen.

Brussel liet dinsdag weten dat het begint met het uitschrijven van boetes voor te luide vliegtuigen. De boetes zullen de eerste zestig dagen echter niet geïnd worden.